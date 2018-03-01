新聞透視－正面思考 別擔心網路風險

2018年03月01日 01:17 中國時報 陳志祥

「網路心理治療」尚未在台灣開放，已經衍生可能「誘發需求」的議題，到底開放網路治療會讓國人「踴躍參與」而更加健康、還是製造更多「有問題的人」搗蛋？不同的論點將影響未來國內網路心理治療開放服務範圍。

國內開放網路心理治療會擠出多大市場？正好驗證經濟發達的台灣社會，究竟是無憂慮的「幸福之島」、還是暗藏眾多「抑鬱人口」？這將於開放之後打開「潘朵拉盒子」，呈現真相。

然而政府在開放網路心理治療的論述中，卻是抱持非常保守的心態，防弊重於便利，擔心出現弊端，更害怕「誘發需求」。

在官員眼中，網路治療根本就是「心機之戰」的戲碼！隱藏著「看不見真相」的風險，可能出現另一種「網路詐騙」。使得未來整個規畫又將走向「遠距醫療」的模式：排除初診。遠距醫療有可能鬆綁，網路治療不該重走老路子，應是一步到位。

因為「初診」就不會作假嗎？甚至沒有考慮到「一時想不開」或是「怕被貼標籤」的需求者立場，例如警察與醫護人員是不允許示弱、曝露專業質疑的「選擇性緘默症」族群，愈來愈多的宅民與內向學生也是如此，讓他們有隱密、方便訴苦的出口，不必多一道阻礙。

就算誘發更多人願意「自費」找專業心理師「鬥智鬥力」，也是純屬消費行為，進而考驗心理師的功力，且在治療的同時解決了「可能發生的社會問題」，也是心理師讓國人心理更健康的貢獻，政府在開放網路治療時，何需顧慮莫名。「誘發需求」只是「假議題」，政府官員多慮了！

(中國時報)