隱藏性自殺邊緣人 最需搶救

2018年03月01日 01:17 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內開放網路心理治療是要「救老人」、還是「年輕人」？其實搶救的焦點是社會高度發展引發自殺念頭的「邊緣人」！基層的心理師呼籲，台灣要與世界接軌，網路治療一定要開放，預防重於治療，若不開放對社會發展有很大影響。

今年農曆大年初四發生警察在家上吊的憾事，主因是工作壓力大，台灣諮商心理學會理事長李玉嬋在業界服務30年，她說，這麼多年來從未有警察主動求助、男性又比女性少，社會上很多看不出狀況的人也有壓力難解的困境。

衛福部資料指出，國內自殺人數持續上升，2016年全台有3765人自殺死亡，25至44歲1173人、自殺粗死亡率16.1％，45至64歲1401人、20.1％，而64歲以上976人、32.3％。除了6都均逾300人外，屏東、南投、彰化、雲林、苗栗與嘉義縣都是超過百人。

地不分南北、人不分老中青皆為預防自殺的重點，基層的執業諮商心理師林萃芬表示，透過網路讓不能前往診所的需求者有其他管道進行治療，得到更好的照顧，加上影音視訊不用花太多費用，這是順應科技發展而產生的便利服務。

林萃芬從實務發現台灣有很多心理治療需求的人，這個領域有其「獨特性」，如有配合好、信任高的心理師就不想換人，因此，網路開放更適合遷居、出國或是不方便出門的需求者。

林萃芬指出，開放網路治療應是配合長照2.0的政策，老人家是高度憂鬱症的族群，他們長期與外界疏於接觸與互動，失智風險高，孤獨無依也易出現自殺傾向。

立委林靜儀指出，現在年輕人都會接觸網路，衛福部要建立網路相關資訊，如輸入厭世、燒炭等關鍵字，就會跳出自殺防治資訊，讓年輕族群多加接觸、也讓有自殺意圖者活下去的可能。為降低自殺風險，衛福部應要納管心理師網路諮商或治療。

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(中國時報)