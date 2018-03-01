精神治療需求量 恐與日俱增

2018年03月01日 01:17 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內心理治療業界大力贊成開放網路治療，除了有規範依循可以導正「巧立名目」的亂象之外，更重要的是目前心理治療的需求量太大了，業界估計，全台每年超過230萬人有過心理諮商服務，而其中約有1/10、也就是23萬人以上需要進一步接受精神科的治療，這些數字隨著社會進展與日俱增。

衛福部統計2011年至15年情感性精神疾病診斷人數逐年增加，從2011年22萬1093人增到2015年25萬7965人，其中男性從8萬3025人增至9萬6092人，女性更可觀、從13萬8068人增為16萬1873人。

衛福部健保署醫管組李純馥組長表示，健保只給付精神產生疾病的臨床醫療，亦即一般夫妻吵架的諮商、心理治療不在範圍，李純馥坦言，目前疾病治療的精神科院所與治療人數愈來愈多。

達到需要就醫的人數攀升，更何況一般的心理諮商人數。全國諮商心理師公會全國聯合會公關召集人林萃芬指出，以她臨床實務上的觀察，坊間諮商場所一直開業就知道需求量了。

台灣諮商心理師學會理事長、國立台北護理健康大學幸福人學院院長李玉嬋指出，早在2、3年前統計全台每年超過230萬人有過心理諮商服務，而其中約有1/10、也就是23萬人以上需要進一步接受精神科的治療，這些數字隨著社會進展與日俱增。

由於需求的人數逐年增加，衛福部國健署配合開發GPS定位系統，在網路上清楚標出治療處所的位置，讓民眾隨手找得到協助的資源，減少內心的無助感，保有生命品質。

(中國時報)