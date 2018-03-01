鮑爾來鷹的 升息恐增至4次

2018年03月01日 01:17 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

來「鷹」的！美國新任聯準會主席鮑爾首次赴國會作證，一開口就來個下馬威，明確指出經濟成長及通膨加溫，讓市場預期今年升息次數將從3次上升為4次，且鮑爾認為債券殖利率曲線扁平化，與經濟衰退的前兆無關，升息毫無懸念，可能加快升息步伐，鮑爾的鷹派談話拖累道瓊重挫299點。

美國經濟從順風轉逆風

鮑爾處女秀，被視為聯準會會否加速升息的重要依據。鮑爾表示，美國經濟已經從順風轉為逆風，加上美國國會去年12月通過減稅法案，「金融政策變得更具刺激性」，將使美國出口商品需求堅挺，有助於製造業。

對於近期美國公債殖利率攀升，甚至股市大幅回檔，鮑爾認為，不會影響經濟，美國經濟展望仍舊強健，而逐漸升息將最能促進充分就業和穩定通膨2項目標的達成。

至於升息考量，鮑爾表示，貨幣政策將依據各項數據所呈現的經濟展望而定，就FOMC（聯邦公開市場委員會）的立場，會在避免經濟過熱及通膨指數2％間目標，尋求平衡點。

聯準會去年12月調升利率，並且暗示今年將有3次升息，不過從年初就業報告顯示工資上漲，在在加深了外界的疑慮，華爾街指向威爾比葉倫更為鷹派，期貨盤則預估，今年升息4次的機會，將從原本的20％增加至33％。

10年公債殖利率快到2.9%

受到鮑爾鷹派談話的影響，道瓊工業指數27日收盤時下跌299.24點，跌幅1.16％，三大指數全面收黑，創2月8日以來最大單日跌幅。美國10年期公債殖利率則是彈升至接近2.9％。美元指數重返90，創下近2周新高。

亞股昨日早盤全面走低，中國大陸和香港股市跌幅較大，均跌逾1％，日經及韓國KOSPI指數同樣收黑。台股因二二八假期休市一天躲過一劫，不過今日開盤的補跌壓力仍在，投信投顧業者表示，股民不可掉以輕心。

(中國時報)