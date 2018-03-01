連衛生紙都漲…通膨怪獸蠢動

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中國時報
／台北報導

衛生紙漲價，通膨第一槍？對於通膨蠢動，永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，今年是「景氣微溫、通膨微熱」，嚴格來說，物價上漲難免，但還沒到通膨那麼嚴重，政府應想辦法讓「通膨預期」降溫，否則會變成真的通膨。

黃蔭基分析，過去兩年，雖然原物料也在漲，但景氣復甦不確定，業者不敢亂漲價，怕東西賣不出去；如今景氣復甦「應該沒什麼問題」，民眾比較有錢了，對價格容忍度提高，廠商自然拿回比較高的制價權。

事實上，這波衛生紙價格翻漲，只是反應原物料價格近2年走揚。以衛生紙主要原料長纖、短纖紙漿，分別有超過50％與60％漲幅，中鋼第二季開出的盤價，7大項鋼品價格平均每公噸調漲4.2％，頗為可觀。

陽明董事長謝志堅則說，從貨量及海運報價來看，景氣是復甦的，「到目前為止沒有人說，今年會比去年壞」。象徵原物料需求的BDI波羅地海指數，年初表現比去年還好，種種跡象顯示，原物料是有基之彈。

富邦集團董事長蔡明忠表示，從2008年金融海嘯至今，台灣金融環境平靜無浪，但今年可能相當不平靜，景氣好，工資、原物料都在漲，「乖了很多年的通膨怪獸」要來了。

富邦金董事長蔡明興則說，連衛生紙都在漲，可見要小心，「多年沒看到的通膨壓力已經出來了」，尤其國際油價已由2017年低點的30多美元，漲至現在60多美元，國際金屬如鋼鐵、銅價等價格大幅上揚，都是跡象。

(中國時報)

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