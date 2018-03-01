3月望春風 台股再拚萬一

台股2月21日新春開市，漂亮開出紅盤，終場大漲近300點。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台股狗年新春拉出一波近400點漲升行情，指數站回季線上，周二月線關卡得而復失；黎方國、陳奕光及廖繼弘等三投資名師樂觀前瞻3月行情，指數上檔將挑戰11,000點到前高11,270點，下檔年線近10,400點關卡，可望有強勁支撐。

儘管台股3月漲勢機率高，但操作難度也高，三大名師認為，盤勢快速輪動，看好矽晶圓、5G相關、3D感測、電動車、高殖利率、金融、塑化等原物料股。

第一金投顧董事長陳奕光指出，近期美股反彈、美元弱勢，美國恐慌指數（VIX）降到16以下，外資雖未加碼現貨，但期權部位仍是偏多態勢，另融券軋空升溫（融券增幅超過融資）等，預期3月指數介於10,500～11,000點箱型區間震盪。

陳奕光說，時序進入3月，類股將快速輪動，因此選股很重要，看好受惠於通膨的原物料股，如造紙塑化鋼鐵、升息題材的金融、汽車及零組件，MWC帶動的5G相關（AR、VR、AI以及物聯網）、3D感測及高殖利率（面板、LED）股。

統一投顧董事長黎方國表示，留意3月國際變數有美國預估升息1碼、義大利選舉脫歐派可能勝出、美中貿易戰升溫等，但中國兩會期間會有政策利多釋多（如電動車、大灣區基建及深化供給側改革等），國內有半導體產業因人工智慧、高速運算、物聯網、電動車等持續擴張成長，加上殖利率題材升溫，都有利3月行情。

康和證券投資總監廖繼弘認為，美國VIX回到15.8，美股四大指數都彈回月線上，中期走勢轉強，有利台股行情，美元指數在89左右，新台幣短期仍看升，外資不致轉為大幅調節，研判3月為10,600～11,100點高檔震盪行情。

(中國時報)

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