兩會行情 中概股、陸股ETF正火

2018年03月01日 01:17 中國時報 方歆婷 ／台北報導 ／台北報導

大陸兩會即將登場，今年將進行5年一次的政府換屆，並牽動財經政策走向。往年隨兩會召開，中概股常率先帶頭反映，近日台泥（1101）、統一（1216）等股價趨勢向上，題材逐漸發酵；而隨大陸緊盯汙染防治，法人認為，環保類股也有機會受惠。

今年大陸全國政協會議和全國人大會議將於本周六（3月3日）起接連登場。隨中共拋出刪除國家主席任期規定的消息，市場對兩會的關注度再向上提升，為陸股後續行情增添題材，並帶動國內陸股ETF買氣增加。

在兩會召開加溫下，傳統中概內需股統一、王品等，27日率先逆勢大盤；與陸股連動的ETF，也迎來「兩會行情」，元大滬深300正2、富邦上證正2、國泰中國A50正2等，上周開紅盤來成交量天天超過萬張，交投熱絡。

玉山投顧表示，大陸經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，聚焦重點由「量」轉向「質」。

改革開放為過去40年來大陸經濟高速增長的主要動力，對未來推動經濟高質量發展同樣不可或缺，持續深化供給側改革，大力培育如先進製造業等新興產業，以及電力、石油天然氣、鐵路等領域改革。

兆豐投顧認為，隨大陸積極扶植半導體產業，對相關設備廠及供應鏈是一大利多。

市場預期，兩會議題將在區域協調發展上進一步推進，包括上海自貿港、海南旅遊島、粵港澳大灣區，以及雄安新區等，使台泥、亞泥躋身此波兩會概念受惠股。

玉山投顧指出，大陸今年以推進供給側結構性改革為主線，發動「三大攻堅戰」直至2020年，包括做好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治等，汙染防治攻堅，由各區環保限產令一波波祭出，可見其重視程度。

法人表示，全球電動車趨勢底定，且大陸官方緊盯汙染防治，推動新能源車上路，加上環保政策接踵而來，中概股中新能源車概念、資源回收及環保建設等相關類股可望受惠。

(中國時報)