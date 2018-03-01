等嘸葉惠青到位 經濟部政次難產

延攬經濟部前能源局長、現新北市副市長葉惠青。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

據悉，原本府院均同意，延攬經濟部前能源局長、現新北市副市長葉惠青重返中央，出任經濟部政務次長一職，扛起能源轉型等重責大任，惟因新北市長朱立倫不同意放人「卡關」，目前經濟部政次人選面臨「難產」。

去年10月因經濟部政次楊偉甫轉戰台電董座，出缺的政次職務，經長沈榮津原信心滿滿透露，可望在今年1月明朗化，當時經濟部已決定人選是從外面攬才，並非內升，且以政務次長職務任命。

據了解，府院原本同意葉惠青加入經濟部團隊，葉惠青曾與賴揆在台南市府共事，之後轉戰新北，加入朱立倫團隊，賴揆因為惜才愛才，並未心生芥蒂，反而相當欣賞葉惠青的行動派及戰鬥力。

知情人士透露，葉惠青本人對重返熟悉的經濟部老東家，意願相當高，但因副市長侯友宜決辭職投入新北市長選戰，若葉此時再離開，朱立倫將失去兩位左右手，因此堅不放人，葉惠青因此與經濟部政次一職擦身而過。

知情人士透露，經濟部政次遺缺不能空缺太久，否則不利推動能源政策轉型推動及國營事業的督導，無法等待葉惠青至今年11月地方選舉結束，沈榮津和府院高層決再物色新人選，空降或內升都有可能。

倘若內升，現任能源局長林全能仍被看好，林全能口才便給，論述能力很強；若空降，高雄經發局長曾文生和台中經發局長呂曜志等人，一度曾被傳出是被看好人選。

(中國時報)

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