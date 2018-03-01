川普婿庫許納 安全權限降級

川普女婿庫許納逐漸遠離白宮權力核心！白宮幕僚長凱利取消他的最高安全許可。圖為庫許納（左一）和妻子伊凡卡（左二）和川普夫婦2017年6月在紐約一場記者會。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
庫許納 小檔案

美國總統川普倚重的乘龍快婿庫許納年僅37歲便身居白宮要職，上周末庫許納因安全查核未過關，喪失取得「最高機密／敏感隔離資訊」權限。《華盛頓郵報》更引述消息人士稱，墨西哥、以色列、中國大陸和阿聯酋等國官員，曾討論如何藉由庫許納千絲萬縷的商界關係、財務問題和缺乏外交經驗等弱點來左右他獲益。分析指，這一連串發展，將使庫許納在白宮勢力受創，對信任他的川普也是重擊。

喪失接觸最高機密權利

美媒2月27日報導，總統高級顧問庫許納的安全許可審查，遭白宮幕僚長凱利降級，喪失接觸受到最嚴密保護機密的權限，無法取得「總統每日簡報」（PDB）等重要文件。庫許納原本持有臨時安全許可，但凱利2月稍早曾稱，將限縮擁有最高機密權限的官員人數，而等候安全調查者，23日前若未通過安全查核，將喪失接觸最高機密權利。PDB為呈報總統的高度機密情報報告。

痛失白宮盟友雪上加霜

他的律師羅威爾證實，庫許納23日接獲權限降級的通知，但律師稱，這項變動「不會影響他繼續執行總統所指派要務的能力。」知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），庫許納仍接受通俄門特別檢察官穆勒團隊調查，是他權限遭褫奪的因素之一，只要調查持續，庫許納的權限就不可能恢復。

英國廣播公司（BBC）和CNN分析，庫許納在白宮的勢力已然受挫，往後在和外國官員打交道時，於重大外交政策上再也無法不受限制，不能接收對方最敏感的資訊，看不到美情報當局分享給西方盟友的情資；在白宮開會時，討論內容涉及最高機密和情報，他將會被請出會議室，對這位天之驕子來說相當難堪。另一個打擊是，他與第一千金伊凡卡的至交、白宮聯絡室副主任拉費爾27日去職，這是庫許納近來在白宮西廂失去的第三位盟友。

庫許納在商界的關係盤根錯節，除導致安全審核難過關，華郵27日更引述情報圈消息稱，他缺乏國際政治外交經驗，卻備受川普重用擔任要職，加上負債，因此至少有以色列等4國官員曾討論過，意圖利用這些弱點操控他，以取得利益。

恐遭外國利用惹疑慮

這些前、現任白宮官員擔心，庫許納「天真無知，恐遭外國官員設計」；甚至有外國官員稱，只想和庫許納交涉，不希望老資格經驗豐富的官員參與。不過4國政府迄今未回應這項指控。

報導中指出，川普的國家安全顧問麥馬斯特曾表示，庫許納與外國官員接頭，卻沒有事先告知或與國家安全會議協調，事後也沒提出正式報告。

(中國時報)

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