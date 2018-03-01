庫許納遠離核心圈 密謀撤換凱利 白宮內鬥出局

2018年03月01日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的女婿庫許納以無給職身分擔任白宮高級顧問，身為川普核心圈紅人的他，近來頻傳與白宮幕僚長凱利不合，並傳出他和太太伊凡卡密謀撤換凱利，改讓川普的首席經濟幕僚科恩取代，不料首先被降級安全權限。對於白宮西廂(West Wing)最新一波的權力爭奪，多數人站在凱利這邊，認為庫許納已不符資格，不該繼續待在白宮下指導棋。

華盛頓郵報評論指出，外界不是很清楚為何庫許納取得機密資料的安全權限被降級，但凱利這麼做並非無的放矢。首先，歷來沒有一個高階幕僚或官員像庫許納一樣必須一再重複修改對外的聲明。再者，庫許納一開始並未坦承在政權交接期間曾和俄國官員會面。三，庫許納個人不僅負債累累，也曾和被撤職且被起訴的前國家安全顧問佛林請益。這些作為都足以取消他的安全認證，甚至請他「另謀高就」。

評論表示，凱利樂見庫許納離開白宮，並曾告訴同事，他對庫許納可接觸機密資料感到不安，也對庫許納這位身兼駙馬爺與白宮高級顧問的特殊身分感到不滿。他表示，若庫許納與伊凡卡能夠離開白宮並卸下總統顧問職，他一點也不覺得心煩。

評論認為，而今通俄門調查小組指出，白宮有一位官員是重要的關係人，而那人正是庫許納，在庫許納可能是下一位被約談或調查的對象下，他根本就不該取得安全授權。而少了安全許可，他就沒有資格繼續待在現職。替歐巴馬總統政府處理倫理與風紀問題的律師艾森（Norman Eisen）說，庫許納早該離開了，而今之所以繼續留著，完全是拜駙馬爺這個裙帶關係。除非他能完全釐清不法行為，否則他續留白宮完全說不通，也無前例可循。

美國外交教父季辛吉曾經為庫許納寫下讚譽的話, 季辛吉是這樣寫的，庫許納有良好的教育，從商的經歷也讓他有管理的知識，這些都能幫助他從事一個極具挑戰性的事業上的成功。而季辛吉形容庫許納的工作室在靠近太陽處不斷飛行。這或許也印證了「高處不勝寒」的古訓。

(中國時報)