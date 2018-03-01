敘利亞化武材料 疑來自北韓

2018年03月01日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

根據聯合國機密報告援引的情報，北韓曾向敘利亞提供50噸材料和人員，疑似被大馬士革用於建造一座化學武器工廠，但這項機密遭到敘利亞否認。

《華爾街日報》指出，聯合國報告聲稱，一家大陸貿易公司作為平壤的代理人，在2016年底和2017年初向大馬士革運送了5批耐高溫和耐酸瓷磚以及不銹鋼管道和閥門，報告認為這是敘利亞總統阿薩德為獲得生產化學武器的協助，而向朝鮮求助的證據。

報導指出，這些材料供應是北韓持續向敘利亞和阿薩德的盟友伊朗出售軍火交易的一部分，一些專家估計這些交易每年的價值可能達到數十億美元。

美國政府官員最近已警告敘利亞，可能會對阿薩德政權對平民使用更多化學武器的做法採取軍事行動。敘利亞美國醫療協會(Syrian American Medical Society)稱，今年到目前為止，敘利亞政府至少發動了3次化武攻擊。但遭到阿薩德政府強烈否認。

上述聯合國機密報告尚未公開發布，不過其中詳細列出了一些成員國提供的證據和情報。據《華爾街日報》看到的該報告內容，敘利亞科學研究中心通過一系列幌子公司向北韓軍火商北韓礦業發展貿易公司支付了材料供應款項。敘利亞科研中心受阿薩德政府支持，負責開發化學武器和其他大規模殺傷性武器。

根據提交給聯合國的多份情報報告，最近兩年，掌握化學和彈道飛彈技術專業知識的北韓技術人員曾多次前往敘利亞，2016年8月，一支北韓技術代表團前往敘利亞，商討向後者出售用於化學武器計畫的特殊閥門和溫度計。聯合國調查人員表示，北韓的技術人員仍在敘利亞製作化學武器和向敘利亞出售飛彈零件。但敘利亞向聯合國調查人員強調，其國內沒有北韓技術人員，只有從事體操和田徑運動的北韓人。

(中國時報)