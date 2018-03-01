國台辦籲回到92共識

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中國時報
李文輝／綜合報導

針對中共建議修憲取消國家主席連任限制，大陸國台辦發言人安峰山表示，大陸會繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，推進兩岸和平統一的進程。此外，中共19屆三中全會昨閉幕，通過大陸政府機構領導人選建議等名單，以及「深化黨和國家機構改革方案」。

安峰山昨在國台辦例行記者會指出，解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族根本利益所在，更是中華民族偉大復興的歷史必然。大陸會繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，推進兩岸關係和平發展與和平統一的進程。

而針對台大國發所教授陳明通將回任陸委會主委，安峰山則直言，國台辦不評論台灣內部人事變動，關心的是台灣兩岸政策「能否回到『九二共識』的正確軌道」。談及蔡英文總統曾在推特上以簡體字感謝大陸方面對花蓮震災的捐助，安峰山稱，「是否承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，是檢驗台灣當局是否有真心改善兩岸關係誠意的試金石。」台灣方面與其空談維持現狀，不如想想如何回到九二共識。

此外，中共19屆三中全會昨閉幕，大陸新華社發布的會議公報指出，國家機構領導人選，是中共中央政治局在「廣泛徵求黨內外意見、反覆醞釀協商的基礎上提出的」，將向13屆全國人大一次會議「推薦」。

三中全會還通過，「中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定」及「深化黨和國家機構改革方案」，並同意將「深化黨和國家機構改革方案」的部分內容，提交13屆全國人大一次會議審議。

會議強調，「深化黨和國家機構改革」是「推進國家治理體系和治理能力現代化的深刻變革」。其任務就是，完善堅持黨的全面領導制度，確保黨的領導全覆蓋；轉變政府職能。

(中國時報)

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