戚嘉林：台大校長管中閔應還228公道

2018年03月01日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／台北報導 ／台北報導

中國統一聯盟昨天上午10時假台大校友會館舉辦「中國統一聯盟論228」座談會。統盟主席戚嘉林表示，228事件長期遭到扭曲，他呼籲台大新任校長管中閔要主持歷史轉型正義，請台大重新檢視、還原那段歷史。

戚嘉林主席指出，扭曲228一事，連學術公信力第一的台灣大學也不例外，如日前台灣大學出版的《六四事件與臺灣大學》書中稱，戰後初期國府在台種種罪狀，加劇惡性通貨膨脹，而日人統治下1940-1944年平均物價上漲率都在1%以下，這完全是扭曲228歷史。歷史真相是，台灣光復時，日人運了兩架飛機的巨額貨幣來台發放，製造惡性通貨膨脹。他呼籲台大新任校長要主持歷史轉型正義，請台大重新檢視、還原那段歷史。

勞動黨主席吳榮元則指出，要從轉型正義來看228方有意義，228與國共內戰息息相關，事件後的1949年起，台灣進入戒嚴、白色恐怖時代，台灣社會因不滿國民黨在台威權統治所累積的反彈，對台灣民主化運動產生啟蒙與激勵作用。228反映台灣和大陸人民在中國領土內一同反抗國民黨、反內戰的歷史，具有正當性和進步性。應發揮228的反獨積極作用，只有終結內戰，兩岸關係才能和平發展。

統盟前主席紀欣表示，每年到了二二八，煽動挑撥族群情感的政治性言論就會出爐。今年2月22日，國史館館長吳密察表示，對陳儀部隊使用達姆彈一事深感遺憾。其實，由時任美國駐台北副領事，實為情報員的葛超智，所撰寫的「台灣密檔」，早被認定不值得信任，而達姆彈子彈的來源更是疑點重重。3月5日國軍尚未抵台，警察配置達姆彈根本不可能，而且國軍沒有裝備此種子彈的紀錄。因此可以合理懷疑，這顆全台唯一的達姆彈，根本是葛超智與同夥人佩因中校所製造，用來誘使美國政府介入二二八事件，甚至託管台灣的藉口。

座談會由統盟第一副主席李尚賢主持，邀請了統盟主席戚嘉林、勞動黨主席吳榮元、統盟前主席紀欣、台灣大學教授王曉波、新黨青年軍林明正等學者專家也參與了座談。

(中國時報)