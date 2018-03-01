人在台北 Uber境外連5刷

2018年03月01日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

Uber又出包！來台爭議不斷的Uber，最近疑似又發生個資外洩或系統錯置問題，導致民眾綁定的信用卡遭盜刷。北市林姓男子，接獲銀行簡訊指他的信用卡疑有異常消費，客服人員隨即來電告知，同一時間內有5筆在國外Uber消費，研判應是遭到盜刷，會立即幫林男停卡、換卡。

刑事局表示，今年起開始出現多起盜刷Uber車資的案件，至今已接獲近10起報案。多家銀行也主動發現多筆可疑消費。

今年已有10起報案

林男指出，他是在深夜接獲簡訊通知，起初不以為意，後來又接到客服人員電話，還以為是遇到詐騙集團，後來對方告知會立即幫忙停卡、換卡。他再向銀行詢問，行員透露最近一個月的確發生多起Uber盜刷案件，但不會要求民眾支付款項。。

林男表示，當初下載Uber App時，有輸入、綁定扣款的信用卡號，但在去年Uber宣布退出台灣市場後，就刪除App不曾再叫車。他說，此次遭盜刷的5筆都是以英鎊計費，換算台幣金額從833元到400多元台幣不等，與之前盜刷台幣不同，也看不到行車紀錄。

警研判資料庫外洩

警方研判，Uber的資料庫可能外洩，不排除與先前被國際駭客攻擊有關，但因盜刷地點都在國外，難以偵辦追查。

事實上，早在2年前就有Uber會員投訴，人在台灣，卻收到在巴黎、北京搭車的費用，也無法刪除App內綁定的信用卡號，當時Uber表示無任何證據顯示資料遭竊取，竟要用戶自行向發卡銀行要求停卡。

用戶刪除App仍受害

沒想到，Uber退出台灣，用戶刪除使用App仍遭到盜刷。警方表示，目前已接獲多起報案，但因為銀行大多會主動替消費者換卡、不會收取費用，所以恐怕有更多民眾選擇不報警，受害人數難估算。

聯合信用卡中心表示，接收款項的Uber是國外商家，所以國內銀行不會向聯徵中心反映，導致沒有相關被害統計資料。聯徵中心人員也指出，通常歹徒盜刷都是購買高單價商品，再變現牟利，損失的是店家，但盜刷Uber無法變現，不排除是Uber系統出現錯置問題，扣到其他會員的信用卡。

另也可能是民眾的卡號遭盜，被歹徒「坐霸王車」，或被不肖司機用來請款。警方指出，不論如何Uber都應該負責，檢查何處出錯，避免盜刷案件持續發生。

(中國時報)