新聞透視－慎選平台業者 別點不明網址

2018年03月01日 04:10 中國時報 林郁平

資安外洩事件頻傳，警方指出，隨著網路購物盛行，現在又有來自大陸的「滴滴出行」及共享單車等各種App，業者只要出現資安漏洞，民眾輸入的信用卡資料就有可能被盜，提醒民眾應慎選業者，並不要點選來路不明的網址或簡訊以自保。

Uber2016年10月發生個資外洩的大規模資安事件，卻在去年才對外坦承此事，指經專家鑑定，消費者的行程記錄、信用卡號、銀行帳號均未外洩，並強調已立即採取必要措施以保護資料、阻擋未經授權的存取行為，未發現與此事件相關的詐騙行為，要乘客無須採取任何行動。

但言猶在耳，國內今年又有盜刷Uber車資案件，顯得格外諷刺。資安專家表示，2年前被盜的個資，不太可能到現在才開始盜刷，懷疑Uber又出現資安漏洞。

此外，最近有民眾發現，留在公益團體網站、用來自動扣款捐款的信用卡，遭歹徒在義大利、美國等地盜刷。另警政署165反詐騙諮詢專線從今年迄今，也已受理近百起網路購物盜刷案件。

警方表示，這些網站個資可能已外洩，或是詐騙集團傳送附有「後端程式」的訊息、連結，到民眾的手機或電郵，民眾只要一不小心點選，信用卡等個資就會落入歹徒手中，且盜刷時銀行發送的認證碼訊息，也會繞過被害人傳給詐團，令民眾不察。

(中國時報)