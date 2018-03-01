拖板車栽進台中港 駕駛不治

2018年03月01日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中港發生拖板車墜海意外！李姓男子昨日下午開車滿載鋼材離港時，連人帶車衝進港內。警消獲報到場，拖板車頭還有一半露出水面，車身則載浮載沉，但無人呼救；李男被救出時已無生命徵象，送醫不治。警方表示，死者無明顯外傷，疑因心臟病發作造成意外，將報請檢察官相驗，釐清死因。

警方調查，54歲李男，受雇於高雄元吉車行，昨清晨5時許自高雄駕駛拖板車，前往台中港48號碼頭載運中龍鋼鐵鋼材；回程行經環岸一路時，突然衝破護欄墜海，車身向右側翻。

台中港務消防隊昨天下午1時許，接獲中龍鋼鐵通報，指台中港48號碼頭有拖板車落海，駕駛疑受困車內；立即出動5車13人前往搶救，搜救人員下水救人，於車頭駕駛座內發現李男，但已無生命跡象，立刻送醫急救。李到院時無呼吸心跳，經搶救後，仍告不治。

家屬趕赴現場悲慟不已，並向警方表示，李男本身有心血管疾病，但均有就醫服藥；清晨出門時曾因胸悶，當時服用舌下含片，沒想到，開車工作回程時竟發生意外。

警方調閱監視器發現，拖板車經該路段時，完全沒有煞車減速，偏離路面後，因斜坡向右側翻栽進港內。

急診醫師也向警方表示，若有胸悶、胸痛警訊服用舌下含片後，應立即就醫檢查。死者服用救命藥物，還長途開車，到院時臉部發黑，可能是心臟病發，並不像是溺斃身亡；確切死因，有待檢察官會同法醫相驗釐清。

(中國時報)