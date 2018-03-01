拖板車栽進台中港 駕駛不治

警消出動大批人力，將卡在車內的李姓駕駛拉出，並於板車上實施CPR急救，但送醫後仍宣告不治。（王文吉翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中港發生拖板車墜海意外！李姓男子昨日下午開車滿載鋼材離港時，連人帶車衝進港內。警消獲報到場，拖板車頭還有一半露出水面，車身則載浮載沉，但無人呼救；李男被救出時已無生命徵象，送醫不治。警方表示，死者無明顯外傷，疑因心臟病發作造成意外，將報請檢察官相驗，釐清死因。

警方調查，54歲李男，受雇於高雄元吉車行，昨清晨5時許自高雄駕駛拖板車，前往台中港48號碼頭載運中龍鋼鐵鋼材；回程行經環岸一路時，突然衝破護欄墜海，車身向右側翻。

台中港務消防隊昨天下午1時許，接獲中龍鋼鐵通報，指台中港48號碼頭有拖板車落海，駕駛疑受困車內；立即出動5車13人前往搶救，搜救人員下水救人，於車頭駕駛座內發現李男，但已無生命跡象，立刻送醫急救。李到院時無呼吸心跳，經搶救後，仍告不治。

家屬趕赴現場悲慟不已，並向警方表示，李男本身有心血管疾病，但均有就醫服藥；清晨出門時曾因胸悶，當時服用舌下含片，沒想到，開車工作回程時竟發生意外。

警方調閱監視器發現，拖板車經該路段時，完全沒有煞車減速，偏離路面後，因斜坡向右側翻栽進港內。

急診醫師也向警方表示，若有胸悶、胸痛警訊服用舌下含片後，應立即就醫檢查。死者服用救命藥物，還長途開車，到院時臉部發黑，可能是心臟病發，並不像是溺斃身亡；確切死因，有待檢察官會同法醫相驗釐清。

(中國時報)

新聞透視－慎選平台業者 別點不… 綠島海域 再尋獲疑似黑鷹機門

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。