綠島海域 再尋獲疑似黑鷹機門

2018年03月01日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

後送患者失事的黑鷹直升機，前天在蘭嶼野銀岸邊被發現1塊疑似殘骸後，昨天上午，有漁船在綠島海域上又尋獲1塊殘骸，上面還清楚寫著「內政部空勤總隊」，疑似是黑鷹的機門。不過，飛安會強調，找到的疑似殘骸都還要進一步分析，最後才會確定這些殘骸為失蹤飛機所有，時程並沒有這麼快。

前天拾獲的疑似黑鷹直升機艙頂液壓蓋板殘骸，昨已送回台北辦公室，由值班同仁收取。由於飛安會是事故調查單位，必須在完全確定結果，才會對外正式宣布事故原因。

失事的黑鷹直升機在海底不斷發出訊號，但這2天接連發現機身碎片，海底的機身是否已經遭到強大的壓力擠壓，導致機身破碎，飛安會強調，目前不做任何的臆測，但這2天將會盡速派出寶麗絲號的海下載具下潛，了解機身狀況。

黑鷹在蘭嶼載送病患起飛後3分鐘光點消失，疑似墜毀在蘭嶼機場西側海域，經過20多天，前天在蘭嶼東岸的野銀岸邊被發現一塊紅色殘骸，疑似是艙頂液壓艙蓋板。昨天上午，又有漁船在綠島海域作業時，發現1塊紅色殘骸在海上漂，立刻通知海巡前往。

海巡15大隊派艇前往查看，發現殘骸上還寫著「內政部空勤總隊」，與黑鷹的機艙門一致，因此立即派員將殘骸打撈上岸，傍晚送抵富岡漁港，將進一步送回飛安會進一步分析，目前下定論都還太早。

(中國時報)