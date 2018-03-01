越女兵團賣淫 姊妹一起來

2018年03月01日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

35歲阮姓越南籍逃逸女移工，去年5月起與李姓台籍男友合組「姐姐」網路應召集團，專門吸收家鄉姊妹加入，然後安排在大台北地區的出租套房賣淫，並在網站及LINE等通訊軟體張貼美女清涼照招攬尋芳客。北市警方前晚兵分多路，前往機房、賣淫套房查緝，當場查獲阮女、李男及5名越南籍應召女子，一舉瓦解該應召站。

中山分局日前破獲6間「一龍一鳳」賣淫套房，發現清一色都是越籍女子，懷疑幕後有人操控，並且特別在中山區的出租小套房從事賣淫，經組成專案小組偵辦，鎖定阮女涉有重嫌。

警方調查，阮女4年前從雇主處逃逸，去年開始，與開計程車為業的男友合組應召站，利用家鄉姊妹想要賺更多錢的心理，吸收多名逃逸或偷渡的越女加入，以每次1700元到2000元的代價賣淫，因為收費便宜，加上是外籍兵團，讓許多嫖客趨之若鶩，有時人手不足，阮女的親妹妹甚至也會下海幫忙接客。

警方前晚持搜索票到中山區錦州街機房、民生東路的大樓破門攻堅，當場查獲1名男客及5名越女，發現其中有2人為逃逸移工，另2人日前才剛花了美金6000元從越南轉大陸偷渡來台。

此外，還有名長相清秀的27歲女子Dang，2月以觀光名義來台，這5名女子都是抱著淘金夢下海賣淫，未料，錢還沒賺飽，就被警方查獲。

警方表示，這陣子連續掃蕩阮女所經營的色情套房，總計已查獲到16名嫌犯，查扣到應召站不法所得15萬元、派工用行動電話5支及監視器等贓證物。全案訊後，已依社會秩序維護法、妨害風化及入出國及移民法等罪嫌移送法辦。

(中國時報)