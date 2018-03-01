崗山之眼天空步道 風波不斷

2018年03月01日 01:18 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

農曆春節年前開放的高雄崗山之眼天空廊道，位於海拔250公尺的小崗山上，主打登高遠眺阿公店水庫、北大武山和85大樓，但興建過程爭議頻傳，除遭環團批評未做環評，且鄰近小崗山斷層，能否禁得起強震與強颱考驗，以及停車場不足、門票被嫌太貴等質疑，讓步道尚未營運前就風波不斷。

地質易滲水致地層滑動

為刺激北高雄觀光，高市府斥資1.3億元，在小崗山山頂建造一座40公尺、約12樓高的天空步道，主塔柱造型以提琴為設計概念，運用鋼纜吊索構建出弧形景觀橋，猶如居高臨下的空中之眼，站在提琴頭上遠眺美景，成為最大的噱頭和賣點，並獲得孤獨星球旅遊指南推薦，以及2017年城市工程品質金質獎的肯定，被市府視為引以為傲的觀光建設。

但大崗山人文協會環境部主任何耿旭直指，因小崗山山脈底層屬古亭坑層的青灰泥岩，下雨滲水易造成地層滑動，並不適合建造任何人工建築。

停車困難票價高惹民怨

他舉例說，超峰寺多年來受地層滑動建物受損龜裂，至今仍無法修復，還有月世界地質公園的五里坑溝嫦娥奔月天梯，也常因地層沖刷滑動而封閉整修，若山坡邊的崗山之眼滑動，後果難以想像。

高雄大學土木與環境工程系教授陳振華提醒，山區溼氣重，崗山之眼採用繩索載重，人潮接踵而來，建議應該提高檢測頻率，3個月檢查1次較為妥當。

此外，市府雖安排接駁專車，但小崗山腹地不足，缺少大型停車場，2月初試營運以來，周邊大莊路、水庫路、高29鄉道已出現路邊停車的交通亂象，春節期間更是車滿為患。

李小姐說，步道不到100公尺，只能停留半小時，票價卻要80元實在太貴，想看同樣的景色，去免費的大崗山就好；賴先生也諷刺，高雄空汙嚴重，到小崗山只是看到更明顯的灰濛濛景象。

高市稱園區小不須環評

高市觀光局表示，站在崗山之眼可以眺望中央山脈到台灣海峽，享受山海雙美景，等於是180度環繞；而環評部分，因園區開發面積小於1公頃，不須經過環評，強調一切合法。

(中國時報)