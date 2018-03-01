結合部落 山川琉璃吊橋人氣旺

2018年03月01日 01:18 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東山川琉璃吊橋開放後，成為屏東最熱門的景點之一，迄今人潮仍維持平穩，人氣並未消散，也沒變成「蛋塔橋」或「蚊子橋」，主要原因在於串聯周邊部落開發多條遊程，並以在地居民擔任解說員，甚至成立勞動合作社，成為台灣眾多天空步道中，人氣始終不墜的典範。

山川琉璃吊橋2015年底啟用後，免費參觀引發熱潮，天天塞爆；2016年4月中重新開放並開始收費，原以為將造成人數銳減，但除颱風季節，去年每月仍有近6萬人次參訪，並無太大起落。

縣府表示，吊橋剛開幕時，雖帶來龐大人潮，遊客卻很少進入周邊部落，讓族人頗多怨言，因此與屏科大森林系副教授陳美惠合作，訓練瑪家、霧台、三地門3鄉族人成為導覽解說員，結合部落特色文化、產業，讓吊橋不再是單一景點，是成功主因。

解說團隊除提供定點免費解說、團體付費解說外，也有部落巡迴專車、串聯部落解說及深度遊程等收費服務，非常叫好叫座。

縣府也和屏東林管處、茂管處等單位合作，以橋為中心串聯周邊部落發展出多條遊程，形成屏北旅遊廊道，結合解說員發展精緻旅遊。陳美惠說，過去許多部落長期各自發展觀光，因單獨經營、規模過小難以為繼，現在以吊橋為中心擴大串聯，將資源集中運用，自然能把餅做大。

解說團隊也成立「原住民山川琉璃吊橋勞動合作社」，除了解決開發票等營運問題外，也有對外窗口，提供更好服務。社員若有經營農場、接待家庭、風味餐廳等，也可將解說服務擴大為農事、工藝等深度旅遊，讓遊客更能深入了解排灣和魯凱族文化。

(中國時報)