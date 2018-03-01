試膽狂熱不再 中寮遊客腰斬

中寮龍鳳瀑布空中步道，在天空步道熱潮過後遊客數也逐漸稀落。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣中寮鄉龍鳳瀑布空中步道，仿照美國大峽谷空中步道興建，曾掀起全台狂熱，但因天空步道過於氾濫，在熱潮過後，到訪人潮已不復往年盛況，依鄉公所概估，去年遊客數約僅前年一半，未來如何營運，以維持收支平衡，面臨極大考驗。

龍鳳瀑布原是中寮鄉知名景點，921震災後，鄉公所為打造在地特色發展觀光，斥資3000萬元在龍鳳瀑布斜上方5公尺高地，打造出U字型天空步道，2015年7月底正式開放，讓遊客可從全新角度欣賞瀑布和山谷景觀。

這座天空步道仿照美國大峽谷天空步道設計，最多僅能同時15人在橋上步行，因步道是透明的安全玻璃，走過去帶給人驚悚感覺，尤其從步道上俯視落差約50餘米的山谷，總讓人忍不住抓緊欄杆，驚呼連連，開放之初吸引大批試膽的遊客。

但隨著新鮮感消失，遊客人數已迅速減少，中寮鄉公所民政課指出，中寮空中步道2016年全年入園人數約9萬人、營收約700萬元，2017年約4萬8千人、營收約380萬元，幾乎砍半，但尚可應付所需薪資約150萬元、接駁車費用約100萬元，以及天空步道維護費用，主要是更換橋面霧化的玻璃保護膜，每年約需10萬元。

民政課表示，因應遊客人數減少，接駁車未來將改為開口契約，視遊客預約人數多寡，再行提供接駁車數，可有效減少開銷。

(中國時報)

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