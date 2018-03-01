新聞透視－拚觀光輕環境 小心大自然反撲

2018年03月01日 01:18 中國時報 郭韋綺

為了拚觀光經濟效益，全台各縣市前仆後繼搶蓋天空步道，但熱潮一過，人潮不再，不僅淪為「蚊子步道」，荒廢在山林中成了最突兀的景觀，更甚者，坐落在山坡、山頂的天空步道，安全由誰把關？從火紅到退燒，天空步道所創造觀光效益不但有其極限，最後還成為環境的負擔。試問，台灣還要再蓋天空步道嗎？

從南投中寮龍鳳瀑布空中步道、南投竹山天梯、八卦山天空步道、竹崎天空走廊、屏東琉璃吊橋，各地方政府努力蓋天梯、天空步道拚觀光，以漫步雲端把美景盡收眼底當成號召，遊客在追逐新鮮感驅使下，風靡一時，可是不到幾年光景，很快失去熱度。

究其原因，天空步道都採收費營運路線，遊客既然已付費看過美景，很難再會再付第2次費用看相同的景色，一旦新鮮感消失，天空步道也就乏人問津。

再者，從天空步道迅速退燒，也明顯看出政府官員對於觀光的速食、膚淺思維，只著重「政績式建設」，少了對觀光文化蘊涵和生態環境的認知，充其量只是「湊熱鬧」，當然難以永續經營，近年觀光效益如雪崩式衰退的墾丁、逢甲夜市，即為明證。

更值得關注的重點，則是天空步道所帶來的經濟效益，是否大到足以能承擔破壞環境的風險，忽略環境地質的觀光開發，難保不會招來大自然的反撲，政府應小心審慎，否則得不償失。

(中國時報)