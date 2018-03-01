太平雲梯減光害 降低生態衝擊

2018年03月01日 01:18 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

全台最長的天空步道「太平雲梯」，去年9月風光啟用，整個嘉南平原美景盡收眼底，被視為嘉義縣山區新地標，因優雅流線造型被封為微笑曲線，但橋體光雕設計卻挨批影響生態，對周圍生態造成影響，在觀光與環境保育如何取得折中，降低對自然生態的衝擊，值得思考。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男說，持續性的夜間燈光將吸引有趨光性野生動物或昆蟲群聚，進而影響動物界的食物鏈跟著移動，甚至具遷徙性的候鳥、蝙蝠等也會因為建物、燈光的設立而改變原有的棲息型態，希望能減低夜間燈光使用。

嘉義縣野鳥學會理事長李灌霖也說，野生動物需要大片棲地，也有固定的生物鏈，對於人為景觀或建設開發後，可能改變鳥群棲息地及覓食習慣，長期燈光使用也將縮短牠們的休息時間，盼相關單位正視，減少對自然生態的影響。

不過，太平雲梯所在的嘉義縣梅山鄉太平村長嚴清雅則認為，光雕表演是世界潮流，遊客來梅山就是為了看雲海、雲梯及光雕秀，雲梯有助於觀光發展，當地居民都很歡迎，對自然衝擊影響只是一時。

阿里山國家風景區管理處管理課長張建勳表示，橋梁主體上設置數百條LED彩色線燈，對於光害干擾動物棲息環境的疑慮，廣納各方意見後，已調整為每日總亮燈時數為30分鐘，每晚7到9時的整點開燈10分鐘，前5分鐘燈影比較多變化，後5分鐘則調整為緩慢流動，同時將亮度減半，希望降低生態衝擊。

(中國時報)