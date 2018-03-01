漏水冒壁癌 浮洲宅爛攤無解

2018年03月01日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

板橋浮洲合宜住宅問題持續延燒，新北市議員黃俊哲更接獲投訴，指屋子漏水、壁癌，還有不明惡臭，還被建商日勝生規定驗屋時間；黃俊哲表示，建商舉動會讓雙方關係更惡劣，呼籲建商拿出誠意與住戶妥善協調，從速解決雙方爭議；記者致電日勝生未接，無法取得回應。

飄異味 排水孔堵塞

黃俊哲昨天在新北市議會舉行記者會，現場不少合宜宅住戶到場聲援，黃俊哲說，台灣房價高漲，一般民眾難以擁有自己的房子，內政部推出合宜住宅方案，本希望能讓民眾以合宜價位購買房屋，實踐居住正義，不料合宜住宅問題連環爆，不僅政府美意被扭曲，購屋民眾的權益更受到嚴重影響。

限制交屋驗屋時間

住戶代表指出，合宜宅房屋漏水嚴重有壁癌現象，空氣中不時傳出異味，還有排水孔被堵塞一半，瓦斯管線裝設違反規定，讓人質疑建築品質不佳。住戶甚至指控，日勝生對未驗屋、交屋民眾限制多，驗屋時間僅2小時，且不開放假日驗屋。

黃俊哲說，去年底曾陪同住戶向日勝生爭取多項改善案，當時雖獲建商允諾，但建商至今仍有諸多事項未處理，卻又對住戶提出諸多不合理的要求，直指建商刻意刁難、態度不良。

新北市府指出，已協助住戶解決問題，因每位情況不同，須個案協調，工務局也針對相關施工缺失已提報營建署，要求日勝生盡快處理。

(中國時報)