漏水冒壁癌 浮洲宅爛攤無解

浮洲合宜宅問題未解，新北市議員黃俊哲昨天開記者會要求建商盡速解決，不少住戶到場聲援。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

板橋浮洲合宜住宅問題持續延燒，新北市議員黃俊哲更接獲投訴，指屋子漏水、壁癌，還有不明惡臭，還被建商日勝生規定驗屋時間；黃俊哲表示，建商舉動會讓雙方關係更惡劣，呼籲建商拿出誠意與住戶妥善協調，從速解決雙方爭議；記者致電日勝生未接，無法取得回應。

飄異味 排水孔堵塞

黃俊哲昨天在新北市議會舉行記者會，現場不少合宜宅住戶到場聲援，黃俊哲說，台灣房價高漲，一般民眾難以擁有自己的房子，內政部推出合宜住宅方案，本希望能讓民眾以合宜價位購買房屋，實踐居住正義，不料合宜住宅問題連環爆，不僅政府美意被扭曲，購屋民眾的權益更受到嚴重影響。

限制交屋驗屋時間

住戶代表指出，合宜宅房屋漏水嚴重有壁癌現象，空氣中不時傳出異味，還有排水孔被堵塞一半，瓦斯管線裝設違反規定，讓人質疑建築品質不佳。住戶甚至指控，日勝生對未驗屋、交屋民眾限制多，驗屋時間僅2小時，且不開放假日驗屋。

黃俊哲說，去年底曾陪同住戶向日勝生爭取多項改善案，當時雖獲建商允諾，但建商至今仍有諸多事項未處理，卻又對住戶提出諸多不合理的要求，直指建商刻意刁難、態度不良。

新北市府指出，已協助住戶解決問題，因每位情況不同，須個案協調，工務局也針對相關施工缺失已提報營建署，要求日勝生盡快處理。

(中國時報)

太平雲梯減光害 降低生態衝擊 機捷周年 運能運量再升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。