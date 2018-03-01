機捷周年 運能運量再升級

2018年03月01日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園機場捷運營運滿1周年，桃捷公司表示逐步達到「系統穩定、安全無虞、提升運量、財務穩健」4大目標，桃園市長鄭文燦宣布，從3月1日起，直達車增停至A18高鐵桃園站及A21環北站，讓機捷向南延伸更快速連接高鐵與台鐵，延伸機場聯外運輸範圍。

增加班次縮短時間

為了提供中南部出入境旅客和桃園南區旅客，更快捷的機場運輸服務，桃捷進行乘客需求和整體交通的研究評估，在「尖峰時段」直達車增停A18高鐵桃園站、A21環北站，並分為平日、假日時段，總計每日加開12班次。

A1台北車站至A21環北站縮短16分鐘、A13機場第二航廈站至A21環北站縮短5分鐘，A13機場第二航廈站至A18高鐵桃園站亦縮短3分鐘，不僅增加機捷的競爭力，更提升民眾便捷的有感度，進而提升運量。

推出集點好禮護照

鄭文燦表示，在運量提升方面，在今年2月15日到達2000萬人次，平均每日運量為5萬7000人次。今年平均每日運量也逐步提升，自今年起增加為5萬8600人次。為提高運量，市府也在機捷沿線舉辦多項活動，包括酷玩樂團、五月天演場會、世大運、Lamigo主場賽事等。同時，機捷具有機場聯外、區域通勤、休閒旅遊3大功能，其中機場聯外交通替代率已達26％至30％。

為了慶祝通車周年，桃捷回饋乘客和沿線商場合作，從3月8日起為期1個月，推出「桃喜集點好禮」護照。沿線各站共73間商家共同推出消費折扣優惠及集點送「桃喜好禮」，有7-11價值200元現金卡、行李收納袋、旅行證件套組等。

(中國時報)