台大鳳凰園區 茶花櫻花爭豔

台大實驗林「鳳凰自然教育園區」河津櫻開滿分，美麗景致與氛圍向大家招手。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

台大實驗林管理處「鳳凰自然教育園區」此刻300多棵粉色河津櫻近滿開！育樂組長江博能表示，配合花季，2月28日及3月1日結合環教聯盟等14單位辦教育體驗；3月3日與4日同地舉行社區林業成果園遊會。該園區景觀絕佳，有小瑞士美名。

14個單位包括台大實驗林與山地實驗農場、玉管處、林務局東勢林管處及南投林管處、台中都會公園、彰化縣政府教育處成功營區綠色環境學習營地、特生中心保育教育館、車龍埔斷層保存館、鳳凰谷鳥園生態園區、921地震教育園區以及南投太極美地茶竹旅遊勝地等。

原生茶花13種

清水溝營林區主任鄭森松說，占地近20公頃鳳凰自然教育園區，近年致力於台灣茶科植物種源保存及茶花栽培推廣，收集台灣原生茶花13種、國外數十種，進行種源保存及復育。

時值茶花花季，數百棵山茶科植物綻出花朵外，2003年引進、栽植的300多棵河津櫻此刻也正好滿開，山茶花與粉紅櫻花相輝映，美得不得了！

鳳麓茶馨東洋風

尤其「鳳麓茶馨」石碣上方，沿著333步石階兩側栽植之櫻花隧道，更是讓人有置身東洋的浪漫與美感！每天開放時間為上午8點起至下午5點，假日全票100元、非假日80元。

台大實驗林2003年起至2009年參與農委會林務局委辦社區林業計畫，其「林業走出去，民眾走進來」林業經營理念，廣獲社區肯定，並將於本周末、日舉辦成果展園遊會，購票入園，還有機會獲得紀念小品。

(中國時報)

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