被譏回鍋肉 黃敏惠稱堪回味

前嘉義市長黃敏惠昨日針對回鍋肉批評，以「好菜才能讓大家一再回味」予以駁斥。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市議長蕭淑麗（左）近日行程滿檔，表示會照自己的步調走自己的市長參選路。（呂妍庭翻攝）
嘉義市長涂醒哲（中）昨日完成單車下里視察計畫，沿途也和民眾互動寒暄。（呂妍庭攝）

嘉義市長選戰開打，獲得國民黨提名的前市長黃敏惠近來飽受回鍋肉質疑，昨天她以「不好的食物吃一口都嫌多，好菜才能讓大家一再回味」予以駁斥；脫黨的嘉市議長蕭淑麗則以「世代交替才符合民主精神」回敬，火力不小。

蕭淑麗提世代交替

年底嘉義市長三強鼎立局勢大致底定，隨著3名參選人持續加溫加熱，預期肉搏戰將提前登場。近來已表態的3人勤走基層，既增加曝光率也爭取選票。去年10月展開市政單車行腳的市長涂醒哲，昨天也完成全市84公里單車視察計畫，除展現親民的一面，也拉攬里長和里民的心。

國民黨嘉義市黨部昨天舉行新春團拜，包括黨籍市議員郭明賓、傅大偉及前國民黨雲嘉南區總督導陳政寬等黨籍幹部、黨員共200多人出席，會中喊出團結對外，一致支持黨提名的市長人選，重新贏回嘉義人的驕傲。

涂醒哲籲回歸市政

黃敏惠除重申參選市長是一場艱鉅的任務，針對近日屢被質疑是回鍋肉，黃敏惠也說，不好的食物吃一口都嫌多，只有好菜才能讓大家一再品嘗與回味，呼籲大家為回復嘉義市過去的光榮與驕傲，一起團結向前行。

涂醒哲指出，對於「回鍋肉」這種戲謔的批評「我不苟同」，也不足取，強調應回歸對市政的討論和個人政績表現才是市民想要的；至於蕭淑麗則說，傳承和世代交替才符合民主的精神，嘉義市是民主聖地，相信市民會希望選出新的市長，帶給城市新的氣象與好的發展。

(中國時報)

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