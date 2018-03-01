拚龍寶寶就學 家長趕遷戶籍

龍年生的寶寶今年即將讀小學，高雄教育局統計全市今年度將增加4600位新生；圖為去年國小新生報到，許多家長陪同孩子在教室聽老師講解注意事項。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

龍年生的寶寶今年即將讀小學，高市教育局統計，全市107學年度將增加4600位新生，增幅尚可容納，但13間總量管制學校恐怕擠破頭，直到元月還有家長忙著遷戶籍，不過，想讀這些熱門學校得看設籍時間排序，現在遷為時已晚。

熱門學校 競爭激烈

高市教育局國小教育科長劉靜文指出，因少子化影響，過去高雄市國小新生每年約減100多班，107學年度則因龍年新生潮，戶政資料顯示將增加4600人，增幅約120班，還在全高雄國小設校規模可容納範圍內。

然而，包括前鎮區瑞祥、民權國小、苓雅區四維、三民區河堤、鼓山區龍華、中山、楠梓區楠梓、鳳山區文華、鳳翔、仁武區登發、八卦、岡山區壽天、竹圍國小等13家總量管制學校，今年入學競爭肯定比往年更激烈。

設籍太晚 恐怕白忙

劉靜文表示，中山國小一年級可收10班、290人，但設籍新生525人，等於多出235人必須改分發至他校，爆滿程度目前排名第一；而第二名的河堤國小，學區內設籍新生有200多位，一年級卻只有110幾個新生名額，改分發率預計也將高於6成。

教育局強調，有些家長誤以為遷戶籍就能讀總量管制學校，甚至今年元月還有人忙著遷籍，雖然仍有資格參與排序，但依往年經驗，熱門學校在第一順位、比設籍時間即以爆滿，最近趕遷戶籍恐怕白忙一場。

家有龍寶寶的家長苦不堪言，尤其已有兄姊在熱門學校就讀，如果弟妹沒被選上，可能得分頭接送上下課；河堤國小校長王國村說，去年確實有雙胞胎姊妹，一人選上、一人改分發，為顧及公平，只能依照排序規則執行。

(中國時報)

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