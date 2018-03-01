龍的傳人 揮灑民俗力與美

2018年03月01日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗市元宵民俗踩街系列活動如火如荼展開，市公所昨日加碼舉辦火旁龍盃全國中小學競技舞龍錦標賽，有來自新北及中部地區5縣市13支龍隊角逐。儘管天公不作美，參賽選手冒雨演出展現舞龍民俗的力與美，也為火旁龍民俗薪火相傳。

苗栗火旁龍在市公所的大力推動下，今年邁入第20個年頭，為了薪傳舞龍傳統民俗技藝，創新舞龍嶄新活力，今年廣邀全國中小學的舞龍團隊於昨日到苗栗市參與「2018火旁龍盃全國中小學競技舞龍錦標賽」，交流技藝。

這項舞龍民俗盛事，有來自新北、台中、彰化、南投及苗栗5縣市，扣除2隊因故無能出席的，還有11支國、高中和小學舞龍團隊參賽，其中國小組8隊、國中組1隊、高中職組2隊，200多位選手都是各縣市舞龍菁英，競爭更形激烈。

會場6位專業評審以動作技巧與鑼鼓配樂等項目評分，競爭最激烈的國小組由新北市板橋區文德國小和苗栗縣竹南國小榮獲金質獎，各獲1萬元獎金。國中組金質獎為南投縣營北國中，高中職組金質獎為彰化縣達德高級商工職校，各獲獎金1萬元。

苗栗市長邱炳坤表示，龍的故鄉在苗栗，由於舞龍民俗日益式微，鑑於民俗體育扎根的重要性，舞龍活動應從小學開始，讓大家在欣賞舞龍比賽的過程，感受競技舞龍的力與美，也藉競技交流，提升舞龍技藝，薪傳舞龍文化。

(中國時報)