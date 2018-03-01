228追思會 期許和平共創台灣

228事件受難家屬及團體代表在東峰公園228紀念碑前獻花追悼。（陳淑芬攝）。

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中國時報
／台中、彰化報導

台中市政府昨日分別在東區東峰228紀念公園、大里國光228公園，舉辦228事件71周年和平追思紀念會，市長林佳龍、副市長張光瑤代表市府帶領受難者家屬默哀獻花。彰化縣在員林市圓林園舉行，縣長魏明谷向受難者家屬獻和平花束致意並共同祈福！

為紀念228事件，台中市分別由林佳龍及張光瑤出席兩場追思會，並向228受難者及家屬獻上最高敬意。受難的台中菁英陳炘女兒高陳雙適，及現代直接民主全球論壇(GFMDD)主席Bruno Kaufmann共同出席追思會；詩人李長青在會中朗讀詩作，緬懷歷史，氣氛肅穆隆重。

林佳龍指出，蔡英文總統上任後，促進轉型正義條例已通過，許多司法不公的真相得以揭開；台中也跟時間賽跑，從文史出發，努力推動一系列轉型正義活動。讓台灣走出歷史迷霧，看見更清晰美好的未來。

228受難者陳炘女兒高陳雙適說，她父親為台灣經濟打拚，創立金融機構「大東信託」，若非發生228事件，相信父親絕對可為台灣金融發展有重大貢獻；自己等待了71年，總算盼到促轉條例通過，盼儘速讓228真相大白，建立起民主自由人權的台灣價值。

魏明谷表示，228事件後代追求歷史真相過程，並非要引發仇恨對立，是要讓後代子孫了解歷史時空背景下所發生的事，謹記不幸的歷史悲劇與教訓；真誠面對它並逐漸放下仇恨，更要讓統治者以歷史為鑑。

彰化228關懷協會還提供當年相關照片與史料在紀念會場展出，「包容、和諧、關懷」的主題；提醒世人記取經驗，不要讓不幸重演。

(中國時報)

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