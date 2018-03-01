張清照搖元宵 何文海送提燈

2018年03月01日 04:10 中國時報 王文吉 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

元宵節將至，台中市副議長張清照昨日於清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動，吸引100多組親子檔參加。市議員何文海自掏腰包製作3萬個發財狗小提燈，結合2018台中世界花卉博覽會，即日起到服務處填寫花博卡就送發財狗小提燈，數量有限，送完為止。

張清照說，搖元宵是傳統文化，好的文化應該傳承下去，今年民眾參加很踴躍，明年他會繼續辦；有了去年經驗，他今年搖起來更順手。他高興地秀出自己搖出來一顆顆白胖圓滾的元宵，還指導現場小朋友搖元宵，氣氛熱鬧。

帶孫子、孫女參加的阿嬤說，以前都買現成的，口感就是沒有自己做的好吃，跟兒孫搖元宵很有趣，看別人搖好像很輕鬆，自己搖才知不簡單。

台中市議會27日才完成審查市府107年總預算案，造成今年元宵小提燈來不及發包及製作。市議員何文海接獲民眾陳情抱怨，今年元宵少了小提花燈不像過節；因不忍小朋友失望，特自掏腰包製作3萬個發財狗小提燈，即日起到服務處填寫花博卡就送發財狗小提燈。

何文海說，今年將舉辦2018年台中世界花卉博覽會，為縣市合併後第一次舉辦世界性國際級活動，透過花博讓台中走出去；市長林佳龍特發行市民卡結合花博卡，在花博期間憑卡可享1日免費入園參觀，花博卡還可搭乘台中公車享有10公里免費等優惠。

(中國時報)