吃貨走跑 桶柑甜點帶回家

2018年03月01日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

近年路跑活動風靡全台，新竹縣峨眉鄉昨日舉辦「2018大桔大利－吃貨走跑」活動，結合柑橘甜點、桶柑及促銷觀光，邀請民眾透過快走、慢跑等方式，欣賞峨眉鄉風光，吸引2、3000名跑者報名，全程設置4個補給站，也因主辦單位準備甜點，造成排隊「塞車」狀況，十分特別。

峨眉鄉長江寧增表示，桶柑是在地特產，為了推廣桶柑，除了完賽可獲得1箱桶柑外，沿途設置補給站還有主辦單位邀請4名大廚，開發4道甜點、2道桶柑主食、1道桶柑飲品等，符合「吃貨」主題，也積極促銷桶柑。

江寧增說，他觀察過不少路跑活動，通常跑者在活動結束後，就立刻離開休息，不過今年以「走跑」為主題，賽事全程約7公里，參與者可以透過步行、品嘗美食方式，飽覽峨眉湖風光，在結束後也能繼續留在鄉內繼續遊玩，「遊客滯留久一點」。

新竹縣長邱鏡淳、副縣長楊文科均是峨眉出身的在地人，邱鏡淳說，峨眉鄉除了桶柑頗負盛名，東方美人茶也是創造經濟價值的精緻農業，「吃貨大桔」在客語中也意味「識貨」，語帶雙關，十分有意思。

江寧增表示，峨眉鄉擁有好山好水，峨眉湖畔觀光資源多，除了3D彩繪步道、自行車步道、休閒農業區外，峨眉湖遊船試營運至3月中旬，未來計畫長期營運，期望能為在地農友、店家創造商機，活絡在地發展。

(中國時報)