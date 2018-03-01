受難家屬籲拆白崇禧紀念碑

2018年03月01日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 張朝欣 ╱連線報導 ╱連線報導

台南市政府為緬懷228事件滿71周年，昨日在新營228紀念公園舉辦追思會，受難者王育霖長子王克雄代表家屬致詞時，要求市府移除位於延平郡王祠的白崇禧紀念碑，還家屬一個公道。對此，南市府將成立專案小組調查。雲林各界也分別在虎尾、古坑228紀念公園舉辦「228和平紀念會」，悼念受難者英靈，期許台灣不再遭受苦難，氣氛莊嚴肅穆。

王育霖是台南市人，曾赴日本帝國大學就讀法律科系，並成為首位台籍的檢察官。二次大戰後回台，在新竹市擔任檢察官，任內偵辦貪汙案，發現時任市長的少將郭紹宗涉有重嫌，但被郭處處掣肘，氣憤下辭職到建國中學擔任教師；228事件發生後遭郭挾怨報復，當年3月底被槍決。

王克雄表示，228事件後，當時國防部長白崇禧奉先總統蔣中正的命令來台，一方面是宣慰民眾，一方面為震懾台灣人，卻處死仍在獄中的台灣菁英，這樣的人竟然有牌坊紀念，還有人稱讚他的作為，令人無法接受；現在政府推動轉型正義，就要設法改變這個事情，他要求能撤除白崇禧紀念碑。

針對王克雄的要求，台南市代理市長李孟諺表示，將成立專案小組調查現況，撤除雖是一個選項，但也不排除在現場另立說明碑文，以正反並陳的方式呈現歷史真相，讓後人對於事件能夠更明白，如此更有紀念的意義。

雲林縣長李進勇表示，228事件對台灣許多家庭來說，是個永難磨滅的痛苦記憶，今年適逢事件發生71周年，當時228的白色恐怖，讓許多人遭受無情的迫害，慘痛的回憶令人唏噓不已。但唯有記取歷史的教訓，才能用寬恕的態度走向未來，創造和諧與團結，並期許大家為台灣這塊土地奮鬥、打拚，讓台灣不再遭受苦難，共同創造幸福美滿的家園。

(中國時報)