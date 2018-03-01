蘇思蘋 不畏家貧射向國際

香山高中學生蘇思蘋，日前以總積分第一名取得女子反曲弓代表隊資格。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市香山高中一年級學生蘇思蘋，展現優異射箭天分，日前以總積分第一名佳績，從世界高中運動會代表隊選拔會取得女子反曲弓代表隊資格，昔日師長欣慰說「逆境中長大的孩子，愈是艱苦反而更茁壯！」

香山高中以培育射箭國手聞名，出過奧運摘銀的譚雅婷及亞洲射箭美少女林詩嘉等好手，蘇思蘋與兩名學姊師出同門，皆由教練倪大智指導，蘇從容不迫、沉穩以對的應戰風格，頗有學姊風範，被視為射箭界明日之星。

蘇思蘋念香山國小時接觸射箭，此後就讀的富禮國中、香山高中都是射箭名校，她力爭上游，2015年就在土耳其「世界盃室內射箭錦標賽」擊敗義大利選手，以最小年紀勇奪青女組金牌，締造國內青女團史上最佳成績。

日前蘇思蘋到台南金城國中參加2018世界中學生運動會代表隊選拔賽，經過資格賽與3輪對抗賽激戰，一路過關斬將，以總積分第一名拿下代表權，5月2日將赴摩洛哥（Morocco）的拉巴特（Marrakech）參賽。

富禮國中校長宋隆文一路看著蘇思蘋成長、茁壯，感觸甚深。他說，思蘋家境較為貧困，但從未澆熄她學射箭的熱情，接受嚴格的訓練也不喊苦，手上滿布傷痕就是她發光發熱付出的代價。教練倪大智也看好思蘋，指她非常努力，心理素質不錯。

教育處長李芳齡指出，新竹市射箭四級制在近年來展現極佳成果，從朝山、香山國小、富禮國中到香山高中，大學端則到中華大學，以完善的培訓體制讓小選手們日益成長，假以時日，會有更多明日之星登上國際舞台。

(中國時報)

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