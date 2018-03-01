偷兒不識貨 千元茶餅賣25元

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣民雄鄉一間藝品店日前遭小偷潛入，被偷走53箱普洱茶、黑茶茶磚茶餅和多件奇木藝品，連店裡的貨車都被偷走供運輸贓物。經警方連日埋伏查緝昨天破案，藝品店老闆前來領取失竊物品時，才知道嫌犯把他要價上千元的老茶餅以每片25元賤賣，痛批偷東西賺無本生意還破壞行情，實在有夠惡質。

民雄警分局表示，45歲陳姓和40歲林姓嫌犯2月18日潛入民雄某藝品店大肆搜刮一番後，利用店內的噴漆就地把貨車上的店名等圖樣塗掉，再裝上從路邊停放貨車拆下的失竊車牌，改裝車體意圖躲避警方查緝。

幸好警方調閱了上百支監視器，鎖定嫌犯車輛，才一一還原嫌犯的犯案路徑，並在仁義潭隱密山區找到貨車和用帳棚掩蓋的贓物。

為逮到嫌犯，警方守株待兔埋伏多時，終於等到嫌犯前來取贓。警方一路尾隨，最後趁嫌犯下車用餐時，依現行犯逮捕。起初2嫌還互相推諉，否認涉案，直到警方出示相關證據才俯首認罪，並供出有茶磚、茶餅已經被他們以每片25元的價格賣給1名許姓男子。

警方循線找到許男，許男卻聲稱他低價買進後，只稍微提高價錢，用30元批發價賣出，因許男不管買進或販售價格都有違市場行情，警方除將2嫌先依竊盜等罪嫌移送，後續再依收贓罪法辦許男。

(中國時報)

二八水水公園 美美落成 三峽老人提燈籠 出遊同歡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。