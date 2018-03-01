偷兒不識貨 千元茶餅賣25元

2018年03月01日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣民雄鄉一間藝品店日前遭小偷潛入，被偷走53箱普洱茶、黑茶茶磚茶餅和多件奇木藝品，連店裡的貨車都被偷走供運輸贓物。經警方連日埋伏查緝昨天破案，藝品店老闆前來領取失竊物品時，才知道嫌犯把他要價上千元的老茶餅以每片25元賤賣，痛批偷東西賺無本生意還破壞行情，實在有夠惡質。

民雄警分局表示，45歲陳姓和40歲林姓嫌犯2月18日潛入民雄某藝品店大肆搜刮一番後，利用店內的噴漆就地把貨車上的店名等圖樣塗掉，再裝上從路邊停放貨車拆下的失竊車牌，改裝車體意圖躲避警方查緝。

幸好警方調閱了上百支監視器，鎖定嫌犯車輛，才一一還原嫌犯的犯案路徑，並在仁義潭隱密山區找到貨車和用帳棚掩蓋的贓物。

為逮到嫌犯，警方守株待兔埋伏多時，終於等到嫌犯前來取贓。警方一路尾隨，最後趁嫌犯下車用餐時，依現行犯逮捕。起初2嫌還互相推諉，否認涉案，直到警方出示相關證據才俯首認罪，並供出有茶磚、茶餅已經被他們以每片25元的價格賣給1名許姓男子。

警方循線找到許男，許男卻聲稱他低價買進後，只稍微提高價錢，用30元批發價賣出，因許男不管買進或販售價格都有違市場行情，警方除將2嫌先依竊盜等罪嫌移送，後續再依收贓罪法辦許男。

(中國時報)