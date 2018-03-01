廂型車卡平交道 遭自強號撞翻

姚姓民眾駕駛廂型車通過平交道時撞到前方機車，扶起騎士後來不及駛離，被經過的自強號撞得四腳朝天。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
╱台南報導

台南市新市區昨天發生一起自強號列車撞上廂型車事故，姚姓民眾駕車通過平交道時，與前方機車發生擦撞，他下車扶起騎士後，看見柵欄已經放下，趕忙回到駕駛座移車，還來不及開走，就被駛來的自強號撞得四輪朝天，車身嚴重變形，熱心民眾連忙將人拖出，由消防人員接手送醫，所幸並無生命危險。

「砰一聲嚇死人了！」目擊民眾表示，該路段離火車站不遠，車流不少，該部廂型車撞到機車後停下，車尾還在南下軌道上；當時燈號已經響起、柵欄隨即放下，路人趕緊按下平交道緊急按鈕通報，60多歲的姚男回到車上，還來不及移車就被撞飛，騰空翻轉180度後落地，駕駛卡在車中動彈不得。

熱心民眾將姚男拉出車外，撐傘遮蔭等待救援，新市消防分隊趕往救援，檢傷時姚男後腦有撕裂傷、意識模糊，經送醫後已可對談並無大礙。

鐵路警察局台南分駐所派員前往調查，並調閱監視器釐清事件經過，姚男除將被依道路交通管理處罰條例第54條規定，處1萬元到9萬元不等的罰鍰，並吊銷駕駛執照，還將依刑法公共危險罪偵辦。所長薛峻承呼籲，若在平交道發生事故，應盡速將車輛駛離該區域，以免造成重大事故。

台鐵指出，這班103車次自強號列車由七堵開往潮州，昨日上午10點46分行經新市區光華街平交道時撞上廂型車，車頭部分損毀，車上乘客無恙，經鐵路警察蒐證處理後，在11點45分放行，隨後恢復雙線行駛，共計影響3列次車輛，受影響旅客人數約4120人。

(中國時報)

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