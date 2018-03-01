2018年03月01日 04:10 中國時報 趙春山

新春伊始，大陸國台辦在228這天藉由例行記者會主動宣布了31條惠台措施。眾所皆知，這些措施是為了落實大陸領導人習近平的對台政策和對台工作理念。習在中共十九大報告中即提出，將秉持「兩家一家親」理念，「願率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，增進台灣同胞福祉。」

大陸提供台灣「國民待遇」的說法早有所聞，但這31條惠台措施的內容可說包山包海，其「開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多」，確是前所未有。

民進黨再度執政後，兩岸關係因九二共識的認知分歧陷入僵局。由於雙方都面臨內部難以妥協的壓力，結果都把責任拋給對方。從習近平的對台工作理念看，他不願因小失大，讓兩岸僵局升高為危局，落到兵戎相見難以收拾的地步，但他也不希望夜長夢多，讓僵局無限拖延下去。因此，基於內外形勢的評估，對岸選擇採「西（美）穩東（台）進」的策略來處理「台灣問題」。

大陸理解美國仍是影響兩岸關係最重要的外來因素，因此，維持中美關係穩定，避免「台灣問題」成為美國對中討價還價的籌碼，應是大陸對美工作的重點。長期以來，大陸學界盛傳「中美關係好也好不到哪裡，壞也壞不到哪裡」的說法，但川普言行的瞬息萬變，讓有些大陸學者確定，中美關係未來發展不會更好，但有可能更壞。大陸學者認為，影響川普對華政策的「建制派」已東山再起，其中不乏「反中」的角色。

對於蔡英文總統「善意不變，承諾不變，不走對抗老路」的「三不」政策，對岸早感不耐。因此，就「可操之在我」的部分採取主動攻勢，是大陸未來對台工作的主軸。換言之，大陸將會運用軟硬實力來促進兩岸的經濟社會融合，並迫使民進黨政府調整既有的大陸政策。這就是「以商圍政」、「以民逼官」，「不戰而屈人之兵」的最佳戰略選擇。

大陸上述「西穩東進」策略的差別之處在於：對美工作強調「談判代替對抗」，對台工作強調「對抗促進談判」。台灣如何處理新形勢所產生的新問卷，恐怕不能只靠不變應萬變的做法。我們認為，台灣內部必須在執政者的主導下，首先就國家發展目標問題建立共識。平心而論，台灣因面對內部認同危機，故自《國統綱領》束諸高閣以來就處在一種不知「為何而戰」、「為誰而戰」的狀態。有人拿鄧小平當年「摸石頭過河」來自我解嘲，殊不知鄧的謀略是有目標的，是以經濟建設為中心。因為，只有戰略清晰才容許戰術模糊。

可以預期，大陸拋出的惠台措施會讓民進黨政府疲於奔命，因為這些措施的實踐，必須有公權力參與，必須有台灣內部的相關法規配合。在利之所趨下，我們也預期落實這些措施有可能產生台灣內部的矛盾，添加政治社會的不安。在此我們要問：台灣內部動亂是否能促進兩岸融合發展？是否有助於兩岸統一？是否有利於中華民族偉大復興？答案恐怕都是否定的。

但可以確定的是，大陸拋出的這些惠台措施，其中許多是台灣的民之所欲，也符合兩岸民眾的共同利益。如果對岸片面釋出善意後，能經由雙方的共同協商來促其實現，則會產生事半功倍的效果。我們認為，這又是兩岸「擱置爭議、共同發展」的重要時刻了，就從落實31條惠台措施的事務性協商開始！（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)