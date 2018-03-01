發展再生能源 勿重蹈西班牙覆轍

2018年03月01日 04:10 中國時報 朱雲鵬

根據報導，金管會希望銀行業、保險業者投資政府指定產業；其中一個重點是綠能（又稱綠色）產業，並計畫將投入此產業的金額列入年度施政計畫關鍵績效指標（KPI）。今年度目標是投入累積總額達到1.1兆元，包括保險業投資新創綠能產業、本國銀行辦理新創綠能產業放款及發行綠能債券等。

依據金管會的統計，到前年底止，投資、融資綠色產業及綠色債券發行的總餘額約9900多億元，至去年6月則增至1.02兆元；其中以融資為主，投資綠色產業僅52億元、發行綠色債券52億元。現在的挑戰在於，這種每半年增加300億元的速度必須維持，才可能達到今年年底1.1兆元的目標。

政府推出這些政策，如果僅止於提出建議，各金融機構仍可自由地評估投資計畫，依經濟效益決定投資與否以及個案優先順序，那就比較沒有後遺症。但如果政府利用公權力，進行強制或半強迫的引導，讓保險業投資一些原先無法通過財務標準的計畫，就可能在未來產生巨大的問題。

最基本的問題是，再生能源的成本一直以來都沒有反映在能源價格上。除非可以改變這個基本前提，發展再生能源一定會產生虧損。這些虧損最後由誰來填補？不是由發展再生能源的廠商，就是由納稅人來填補，且都不可能長遠繼續。保險業的資金來自保戶，投保時間通常很長，等到20、30年後，保險人需要理賠，但再生能源投資計畫卻未有真正的效益，將造成保險業的虧損，最嚴重的話可能影響理賠能力，那就會演變成嚴重的社會問題。

以西班牙為例，該國是2010年至2013年歐債危機的主角之一，其公債殖利率曾經在2012年7月攀升到7.5%（現在是1.55%），後來請求歐洲央行協助才度過危機。造成西班牙債務危機，乃至列居歐豬五國（PIIGS）的原因很多，包含房地產泡沫化等，但是推波助瀾的其中一個重要原因，正是其太陽能電力政策。

西班牙照理說是發展太陽能非常理想的地方。西班牙南部幾乎都是地中海型氣候，平均日照天數遠超過其他氣候，包含亞熱帶的台灣。西班牙政府為大幅發展太陽能，在2007年推出了一個非常優厚的補貼計畫：任何人安裝太陽能板並將其電力賣回給電網，西班牙政府會透過其補貼的事業支付每千度小時（又稱百萬瓦時MWh）556美元；但若是燃煤電廠，電網支付的平均費用僅為52美元。換言之，太陽能發電的收購價格超過傳統能源的10倍。

這個政策公布以後，太陽能發電在西班牙成為全民運動。民間新成立一堆公司、家家戶戶裝設太陽能板來「搶錢」。2006年太陽能發電只占西班牙全部發電的19%，到了2013年4月，已經達到54%，接近原先的3倍。這樣的全民運動，加上成本並沒有反映在電價上，讓西班牙政府付出很大的代價。到了2013年，光是太陽能發電電價補貼，就讓西班牙政府產生了340億美元的赤字，約合1兆台幣。

不但如此，根據研究，受優惠補貼的太陽能產業在西班牙每增加1個就業機會，會讓其他部門減少2.2個就業機會；但這些創造出來的就業機會有9成只是臨時性工作。而太陽能產業每創造1個就業機會，政府的成本，也就是所有納稅人必須負擔的金額，是每年77萬美元。這樣如何能不發生債務危機？

回頭看台灣，發展太陽能發電時有兩個問題不得不面對：第一，我們有哪些地方適合發展太陽能產業？台灣存在地區性差異，各地氣候、日照天數相差很大，條件和國外有異。第二，發展太陽能的成本是否可以反映在電價上？若在可預見的未來，答案都是「不可能」，那麼，發展這種能源就不能真正去列出高超的數量目標來加以列管，否則等同自尋破產。

我們希望以西班牙的債務危機歷史為鑑，不要重蹈覆轍，尤其不能用保險人繳納的保費作為政策使用，否則將使保險公司財務出現危機，危及投保人，造成全民問題。（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)