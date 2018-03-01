大陸開動引擎 強吸台灣人才

2018年03月01日 04:10 中國時報 劉孟俊

2月28日台灣正在國定假日中，大陸國台辦在官網發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，被認為是重磅的惠台措施。早於去年5月10日，國務院台辦發言人安峰山在例行新聞發布會上即提出許多具體惠台措施，擬為台灣居民在大陸提供更多便利，擴大試點。228發布的政策措施更是大大超過去年。

這項惠台措施的內容主要體現在以下幾個方面：

一、對台資企業的國民待遇部分：最大特色是大陸開放台企可透過合資合作、併購重組方式參與國企混改。此方面，台商可藉由國企的優勢切入國有經濟體系的龐大內需市場，尤其是政府採購的領域。而且因有國企的協助，台企得以有效參與一帶一路。然而台商與大陸國企的量體懸殊，是困難之處。另外，若台商混有大陸國企股份，未來回台投資上市恐有其挑戰之處。

同時大陸提供同等待遇，鼓勵台商參與中國「製造2025」，支持企業投資、設立研發中心、給予高新技術補貼、科研補貼等，鼓勵台企參與大陸轉型升級。預期面臨轉型升級的台商若缺乏資金，將可藉此獲取奧援。但預期此鼓勵措施將加速台商的研發技術當地化。

二、新增台灣學生就讀、考試、取得醫師資格證書與執業註冊的規範。台灣醫師可通過認定方式獲得大陸醫師資格，並可在大陸申請註冊短期行醫。

三、為鼓勵台灣高等院校教師前去大陸任教，其台灣取得的學術成果可納入工作評價體系。同時，對台開放研究人員申請國家自然科學基金等4類基金專案。若台灣科研機構、高等院校、企業在大陸註冊的獨立法人，可帶頭或參與大陸國家重點研發計畫項目申報。

四、強化台灣專業人才在大陸的就業媒合，台灣人才根據《向台灣居民開放的國家職業資格考試目錄》，報名參加大陸53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試，或可取得於大陸就業、創業的機會。台灣人才還可申請參與大陸「千人計畫」、「萬人計畫」。

五、為促進兩岸文化交流，大陸將對台灣圖書進口業務建立綠色通道；同時，放寬台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作可不受數量限制，且引進台灣生產的電影、電視劇也不做數量限制。

總之，上述共31項的惠台措施不僅幅度超過往年，更具單向作為的特質。尤其，所謂的台資企業「國民待遇」部分，有將台商等同民企，而非過去偏向外資企業的管理模式。特別是「台胞的國民待遇」有強化引入台灣青年與優質人才向大陸移動的內涵，且具有主導兩岸服務貿易的自信，對兩岸交流將產生進一步的影響。（作者為中華經濟研究院大陸所所長）

(中國時報)