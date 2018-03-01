蔡英文不能再自我催眠

2018年03月01日 04:10 中國時報 李正修

自蔡英文上任以來，「維持兩岸現狀」已成為執政黨處理兩岸關係的囈語，除了自我催眠，既提不出具體可行的政策，更無法及時掌握區域變化帶給台灣的各項衝擊，導致我國1年多來必須獨自面對中國大陸及國際孤立的雙重壓力。

面對此一嚴峻挑戰，蔡總統的作法卻相當反常。以近期的國安團隊改組來看，姑且不論李大維能否勝任國安會秘書長一職，任命吳釗燮為外交部長表面上是強化對美工作，然而吳鮮明的獨派色彩反可能招致大陸在國際社會的強烈反制。與對岸時有往來的陳明通回鍋陸委會，則被民進黨視為得以重新恢復兩岸接觸的適當安排，卻忽略當前兩岸僵局的根本因素不是人事安排，而是蔡政府拒絕接受《中華民國憲法》對維持兩岸現狀的法律定位。

蔡總統日前在外交部新春聯歡晚會上表示，台灣不會改變對兩岸關係「維持現狀」的立場，但這現狀的維繫不是單一國家的責任，需要整個區域所有國家共同努力。為了不給蔡政府過多樂觀期待，大陸國台辦2月28日即刻回應，重申只有回到「九二共識」正確道路，「兩岸關係才有可能回到和平發展的康莊大道」。

國台辦也公布最新的31項惠台措施，讓台灣民眾在大陸也享有經商、就業、教育及文化等各面向的同等待遇，希望能藉由密切往來的方式，化解彼此敵意並拉近兩岸人民的距離。面對大陸一波波的對台攻勢，蔡政府只兩手一攤、毫無提出對策方案的能力，換言之根本就是坐以待斃。所謂的「維持兩岸現狀」之說其實就是空談。

以長遠角度而論，大陸最新惠台措施對兩岸關係之影響相當深遠，代表著習近平刻意忽視蔡政府，直接向台灣民眾遞出橄欖枝的意義。試想，倘若中國大陸的經濟發展持續下去，不僅將實現成為全球第一大經濟體的「中國夢」，更會對台灣造成磁吸效應。若蔡政府仍以敵視目光看待此事，將來產業掏空、人才西移、發展停滯等都是這波措施不可避免的結果，即便蔡政府力推的「新南向」都不可能取代大陸市場對台灣經濟的重要性。

台灣經濟本以外貿為導向，因此蔡政府欲加強與美國、東協等國關係的做法，本來就是執政黨該做的，一再自我吹捧反而暴露其心虛。不願接受馬英九政府「九二共識」的做法，也提不出政治定位相似、足以取信大陸的兩岸新論述，「兩岸現狀」在蔡英文520就職當天其實就被自己打破了。

美中的競爭正悄悄地改寫東亞區域的權力版圖，各國無不密切關注其未來發展。蔡政府必須嚴肅思考如何尋求新出路，為台灣找到最有利的平衡點。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)