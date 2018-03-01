2018年03月01日 04:10 中國時報 黃丙喜

「228事件」邁進71周年的新里程，不幸的是，當天發生獨派人士闖入慈湖園區對蔣中正棺柩潑漆事件。228事件經過多年，不但沒有化解仇怨，反而成為宣洩仇恨的日子。充滿私心的政客們要負最大責任！

蔡英文總統說：「沒有真相，該過去的不會過去。」話是沒錯，歷史的精義在於是非，但台灣政客們的立場永遠脫離是非；而且歷史已是歷史，要撫平創傷，在真相之外，只有往前看。然而，政客凡事都用取巧的解讀和悲情的訴求來滿足私利，228就這麼變成他們舞弄別人的陰靈。

政府對於228事件的調查，從李登輝到陳水扁主政，前後10年，行政院版的《228事件研究報告》旨在說明事件的事實，並無判別責任的企圖。228事件紀念基金會的《責任歸屬研究報告》也特別釐清蔣介石的南京決策集團、陳儀的台灣軍政階層、情治人員、半山分子、滋事者、告密者和構陷者的責任。如果政府窮10年之力的報告都還不能獲得全民認同，那麼，這個國家和社會真的是生病了。

寬容是治療歷史傷痛的良方。南非前總統曼德拉為爭取種族平等權益，和政府對抗，在獄中度過27年的黃金歲月。他贏得總統大位後並沒有報復政治對手和讓他入獄的人，反而寬容地尋求真相和和解。他強調，除非南非人能夠忘記過去慘痛的歷史，否則就不可能成為正常的社會。

在諾貝爾和平獎得主圖圖主教的主持和英美學者專家的參與下，曼德拉召集「真相與和解委員會」，重建在「分離主義」制度下的歷史真相，但不做任何判斷。建立真相的目的是為促使不同黨派的人民接納過去。曼德拉用言語和行動帶領南非迎向未來，建立更具意義和代表性的新社會，成為國際社會最動人心的榜樣。

文革期間，大陸曾是驚疑滿布的清算鬥爭社會。鄧小平對毛澤東「功過三七開」的歷史定調，展現了後人對前人的胸襟，以改革開放全力拚經濟的向前看格局，帶領人民走過文革的傷痛，更成功地讓大陸從廢墟一步步走向改革開放的成功道路，當然也為今天中國邁進世界強國之林奠下了基礎。

228固然是歷史的傷痛，回首歷史記取教訓，它更應該是團結人民最佳的酵素，如果能像南非一樣透過和解讓藍綠不再惡鬥，它也可以是台灣驕傲的族群和解印記。年年的這一天總讓人揪心，無法安心平靜地過。政客們如果有心，就讓它成為台灣轉型的因子；至少，別再年年拿它作為興風作浪的工具了！（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)