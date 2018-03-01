2018年03月01日 04:10 中國時報 主筆室

在228和平紀念日當天，一群獨派人士闖入桃園慈湖陵寢，向故總統蔣中正的棺柩潑灑紅漆，並在現場呼口號、拉布條拍照攝影後，揚長而去。令人訝異的是，現場值勤的維安人員竟然毫無作為，不得不讓人質疑現場維安管理人員為何如此無能？國防部的態度又為何如此怯懦畏縮？

透過媒體公布的現場畫面，只見獨派人士如入無人之境，盡情潑灑、狂呼拍照，徹底完成任務；過程中，只見憲兵一下子「好言相勸」，一下子又阻擋攝影，卻不去制止潑漆拉布條的人，真是說多遜就有多遜，完全看不出憲兵在維安反制上應有的專業與反應。

當前社會統獨對立愈形尖銳，又是在228這麼敏感的時刻，政府相關部門事先沒有加強因應已屬荒殆失職，現場處理竟又如此散亂失控，而且在事發後，國防部還是在媒體詢問下，才慢條斯理地被動回應，無論從任何角度看，都是絕不應該犯的重錯。

另一方面，蔡英文總統日前在其臉書具名分享了由文化總會主導拍攝的《少了一個之後》，這是一部以228事件為背景的系列影片，但預告片是在今日的八堵火車站月台，「重演」71年前國軍當場槍殺學生的畫面，讓一旁候車的現代民眾看得目瞪口呆。

令人同樣不解的是，經過多年來政府的道歉與賠償，228理當已是療傷止痛的和平紀念日，而非繼續被操弄消費、謀取政治利益的製造仇恨日；對於還原歷史真相，更不該只呈現、凸顯特定立場下的局部歷史。

國防部負責慈湖園區的維安工作，本應善盡職責，為何落漆至此？或許國防部揣摩上意，見風使舵，但慈湖潑漆激起社會的對立氣氛，絕不應輕縱，必須究責嚴懲，以免再次發生類似的事件。

(中國時報)