美國憂心台灣軍人士氣

2018年03月01日 04:10 中國時報 劉屏

年金改革是台灣的內政議題，外國不能置喙。但是打著年金改革之名，行剝奪軍人退休金之實，引起重大爭議，如今竟然造成流血事件，那就可能衝擊美國的國家利益，恐怕美國不會坐視。

台灣的戰略位置以及台海兩岸間迥然不同的體制，使台灣成為對抗共產世界的第一線。儘管今天美國與中華民國之間已經沒有共同防禦條約，但美國持續對台軍售，國軍持續派員在美國深造，退役的美軍上將持續訪問台灣，互動之密切不下於有邦交的年代。這不僅是基於共同的價值觀，不僅是基於已逾80年的合作情誼，更重要的是：維繫國軍的堅實戰力符合美國利益。尤其面對所謂「中國崛起」，如何確保自由民主的台灣不會遭到專制王朝併吞，關鍵之一是台灣的國防力量。國軍精實壯大，就減少了美軍的壓力，也降低美軍與共軍對抗的風險。同時，有堅強的國軍作為後盾，中華民國政府就更有信心與北京打交道。

然而，無論美國出售多麼精良的武器，無論美國提供多麼堅定的保證，除非國軍有高昂的士氣，否則都是白搭。很不幸，目前的狀況恰恰是國軍士氣不斷遭到斲傷。

民進黨政府一方面違反信賴保護原則，片面剝奪退伍軍人原有權益；一方面採取惡鬥手段，「鬥倒你之前，先把你鬥臭」。明明是削減退伍金，卻打著「年金改革」的旗號，把捍衛正當權益之人打成貪財之輩。民進黨的用意很明顯，退伍軍人當年是為了捍衛中華民國而從軍，與民進黨的理念不合，民進黨自然欲去之而後快，所以從汙衊著手，製造對立，攫取選舉利益。

蔡英文總統當然了解槍桿子的重要，所以上任以來努力拉攏軍心。然而民進黨政府對退伍軍人的凌辱，現役軍人看在眼裡，難免有「今天的你們，就是明天的我們」之感。

台灣的全募兵制嚴重受挫；基層幹部大量缺員；軍人出現搶退潮；年輕人從軍意願低落等等，緣由之一就是退伍軍人屢遭抹黑。試想，退伍軍人為了捍衛國家而奉獻青春，在任何國家都應得到至高的尊重，可是民進黨政府卻藉由種種政治口水踐踏他們的尊嚴。在這種亂流中，「從軍」對年輕人還能有多少吸引力？就算國軍擁有了最精良的武器，找得到足夠的人員操作嗎？就算有足夠的兵員，兩岸真要開啟戰端，他們有足夠的士氣，為民進黨送死嗎？

美國國家戰爭學院教授柯爾說過，台灣有些人整天就是想著「美軍多快可以趕到台灣」；總是問他，美軍從美國本土西岸趕來需時多久？從東岸的海軍基地諾福克趕來需時多久？從日本趕來需時多久？柯爾說，最讓他擔心的是我國軍戰鬥意志不足，不少人認定美國一定出兵保台，而且認定美軍「不是兩星期、一星期，而是明天上午9點就到」。

當退伍軍人得不到應有的尊重時，期待現役軍人有高昂士氣，未免癡人說夢。一個致力且擅長汙衊退伍軍人的政府，期待現役軍人為她出生入死，根本是緣木求魚。這樣的政府會產生怎樣的軍隊，令人不敢想像。難道只能等著美軍救援？難怪「漢光」演習總免不了的課目是「元首出逃」。這樣的國家，美國能不擔心嗎？

(中國時報)