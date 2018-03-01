軍人年改解套 靠配套

2018年03月01日 04:10 中國時報 林宛慧

因反年改團體成員闖入立法院導致墜樓重傷，行政院長賴清德表示，原定3月1日行政院會要通過的軍人年改方案延後，且沒有時間表。這使得已經困擾政府多時的軍人年改變得更為複雜。

年改會副召集人林萬億終於在日前定調軍人年金最低樓地板為38990元，儘管有部分民進黨立委認為樓地板應接近公教人員的32160元。前退輔會主委李翔宙則希望幫軍人爭取至少4萬元的保障額度。正式版本未曾出現，在執政黨內部已經吵成一團。

回顧1年多來的軍公教年金改革，立意或雖正當，但改革過程未免粗糙。軍人年金由於性質特殊，在2016年8月年改啟動之時，便決定單獨處理，年改會決議交由國防部負責處理，這種要求軍人自廢武功的設計，注定使軍人年改困難重重。

政府似乎此時才發現軍人年改茲事體大，也因此，蔡總統在去年7月表示將由國防部和退輔會設計全新的退撫制度。令軍人團體失望的是，所謂優渥的退撫制度，雖比照美軍退撫的所得替代率50%起跳，每在軍中多留1年，所得替代率多2.5%，但除了我國薪資結構遠不如美國外，軍中限齡與停年的規定，使得所得替代率達百分之百、服役滿40年之退撫條件，幾乎是不可能的任務，該制度猶如空中畫餅，看得到吃不到。

令軍人團體焦急的是，當公教退撫法案已立法並即將實施之際，軍人年改仍無確定版本。從年改開始，總是只有報派零星報導，是試水溫或是無心釋出，不得而知。不管結果是否如軍人所願，過程中出現叫價式的、羞辱性的措辭，與種種令人不確定的等待，除了撕裂軍人與政府的情感，導致軍人對政府不信任以外，沒有人是贏家。

更重要的是，軍人年改過程的風風雨雨已使募兵制雪上加霜。畢竟，軍人工作需24小時待命，而人生最精華階段、必須犧牲與家人相處的時間，這絕非一般人心中的理想職業，若非提供薪資與退撫上較優厚的條件，實難徵得優秀人才。

唯今之計，政府只能承認其處理過程的傲慢粗糙，誠懇與軍人溝通，就其當初承諾而無法做到之處道歉或補救。除了提出一套完整的退撫新制說明，並應為基層軍士官所關切的二度就業問題提出對策，這應是軍人年改不可或缺的配套措施，也是解套的唯一方法。

（作者為國家政策研究基金會國安組高級助理研究員）

(中國時報)