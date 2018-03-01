2018年03月01日 04:10 中國時報 李復甸

蔡英文政府日前終於換掉了一個幾近瘋狂的國防部長馮世寬，但這樣就救得了國防嗎？而且新舊任部長都未依《國防法》的規定，由文官出任國防部長。

《國防法》對文官的要求，基本上源於憲法第140條「現役軍人不得兼任文官。」民國38年之後，文人擔任國防部長只有俞大維、汪道淵、陳履安、孫震、蔡明憲、楊念祖。其實前3位雖是文人但都與國防有關或與當時蔣家關係密切。真正文人出掌國防就是孫震、蔡明憲、楊念祖三位。孫震做了2年不到，蔡明憲僅3個月，楊念祖更是只做了1個星期。可是多年來國防部長多武將解除軍職後任命後出任。《國防法》的強制規定形同具文。

為什麼國防部長要明訂為文官職？憲法規定現役軍人不得兼任文官，絕大部分的理由是防止軍人專擅。但在郝柏村任部長期間，研擬國防三法時，觀念就不僅於此。當時李登輝出任總統，面臨政治上動盪是存在的。軍政軍令系統如何安排，其實是現實的政治角力。當時筆者受邀參與國防三法之研擬，對於國防部長明訂為文官職有所堅持。丁樹範教授曾指出，軍職出身擔任國防部長「最大缺點是，由於長期身受既有文化薰陶，及受既有體系人事的羈絆，比較難做出幅度較大的改革，而這個改革正是當前國防體系非常需要的」。像孫震與楊念祖這樣的學者，具有國際觀與跨領域的眼界，又避免了軍事體系的人事羈絆，是絕對理想的部長人選，可偏就不能久任。

長久軍人把持的國防體系有什麼問題呢？就個人任監察委員6年觀察，國防問題嚴重。其一、戰略思想搖擺。軍人部長因出身背景不同，建軍思想受到羈絆，陸軍出身傾向大陸軍，空軍出身傾向充實空防，海軍出身要加強船艦。建軍戰略思想始終搖擺不定。其次，將領人才缺乏。在人事傾軋與藍綠政權更替的情勢下，高階軍職淘汰迅速，任期制度崩壞，重要軍事歷練完全落空。其三、軍事訊息封閉。除非演習時飛彈誤射或掉落、戰機失事、戰車摔落等事故，軍職人員相互包容，缺點不易暴露。其四、軍政體系紊亂。在選舉制度不當影響下，政治人物與名嘴胡亂影響輿論，造成國防政策迷離失焦。

監察委員曾對拉法葉採購、幻象機採購、反飛彈戰略性蠻力干擾、雄昇計畫、雲豹裝甲車鋼板、甲車機炮、F-16戰機升級、飛彈延壽、三軍雷達指揮系統整合，多項極機密案件在中央巡查後或審計督考時，發現問題提出報告或糾正案，甚至連太平島防務也都是監察院督促下成形或改變。

以個人實際參與的經驗，我要呼籲監察委員深入國防體系，詳細調查可能的缺失。當過兵的國民莫不見識過弄虛作假的軍中文化。軍職出身的國防部長站在國家元首三軍統帥之前，絕對不會暴露他身後弟兄袍澤的丁點錯誤或缺失。《孟子》：「入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恒亡。」政府已長久不能遵守文人國防部長的法律規範，若再沒有稱職的監察，難保國防不變成紙紮的。（作者為前監察委員）

(中國時報)