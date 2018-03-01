2018年03月01日 04:10 中國時報 白德華

中共十九屆三中全會上月26至28日召開，最受矚目的無疑是將憲法97條3款「國家主席、副主席每屆任期，與全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆」的最後一句話去掉。換言之，習總書記、軍委主席及國家主席「三位一體」唯一有任期限制的職位，在他屆滿2任的2023年後可繼續留任，因此引起外界憂心毛時期的專權復辟。

的確，「兩屆任期」是大陸「八二憲法」所訂，在歷經文革災難後，鄧小平指示恢復國家主席任期制，並刪除「五四憲法」原先規定的國家主席擁有「召開最高國務會議和統率武裝力量」權力，使國家主席職位從「實權」元首走向虛級化。鄧小平當年這麼做，目的即是設門檻，避免權力無限延伸，防止毛澤東「終身制」的危機再現。

從習上台至今5年審視，習打貪反腐，幾乎徹底改變共黨長期被詬病的貪嗔痴文化，讓「中國夢」可能真正實現。這樣的習近平會不了解歷史教訓？會想做「皇帝夢」？這恐與實情不符。目前官方對「延任」沒說明，倒是為維穩，微博禁掉不少關鍵字，面對外媒一面倒評論也態度低調，顯然打定主意不與西方舌戰。

總體而言，習「延任」會成事實，但不會「終身」。首先，習時代建立的法治基礎超越過去數十年總和。就在修憲公開前夕，中共政治局不僅推行以「國家治理體系和治理能力現代化」為導向的「黨和國家機構改革」，還集體學習全面推進依法治國，更強調「任何組織或個人不得超越憲法法律特權。」很難想像習一手推依法治國，一手成就野心的獨裁者。

其次，十八大至今，省部級、副國級官員成百上千因貪腐下台，包括前重慶市委書記孫政才，接班人接不了班，下一梯隊的「候選人」又不具備接班條件，習再幹一屆培養人才，強化政策延續性也是必然。

習延任在國際間也非特例，德國總理梅克爾正尋求自己的第4任期；日相安倍所屬的自民黨，已將總裁任期從2屆6年延為3屆9年，安倍因此可做到2021年。習不延任，2023年國家主席勢必讓出，但從國家發展角度看，核心、思想、路線都確立了，政經軍社的宏偉藍圖已鋪開，習留任絕對比卸任對國家有利。再幹一屆是合理，2022年中共二十大接班人也必然會浮現。

再說，前年十八屆六中「習核心」確立後，中國崛起，國際地位已不可同日而語，「三位一體」後國家主席或再具「實權」意涵，由核心兼任國家主席也是現實的需求與必要。

大多數人選擇在既有結構中存活，只有少數人敢挑戰結構，打破結構。為國家發展計，習近平如能帶領中國走向富強，延任1屆又何妨。

(中國時報)