擁抱美麗之窗－單耳兔 接受所有不完美

2018年03月01日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

徐芳薇單耳兔系列作品《呼吸》。（徐芳薇提供）

徐芳薇（左一）近年嘗試帶領繪畫及冥想工作坊。（徐芳薇提供）

「我不是鬥士，也不是要自己去感謝這個病，只是讓自己練習接受自己。」10歲便罹患罕見疾病─下肢淋巴循環不良，與病痛共處了20年的徐芳薇，畫筆下的「單耳兔」卻擁有溫暖的色澤與無憂的笑容，徐芳薇說，單耳兔雖不等於自己，卻是自己的生命體悟：哭過，嘗過人間滋味，也能看見自己內在總是有股力量能把自己托起。

學會要正向思考

問：繪畫對自己的意義？

答：生病之前我是個跳芭蕾舞、愛冒險的女孩，夢想是當《國家地理雜誌》的記者，生病之後，必須拄枴杖行走，耳朵也漸漸聽不見，但我從一開始責備自己不趕快好起來，怪自己不夠努力，到慢慢轉身看見身邊的家人朋友，我開始覺得應該把注意力放在自己有興趣的事物上，不是只去看負面。這樣的歷程讓我思考很多面向，也知道自己永遠有選擇，當我精神上開始得到自由，我也想把這些體悟畫出來，分享出來。

有時候陷入低潮，繪畫讓我轉換到另一個狀態，像在畫《平靜》系列時正是我非常低落的時候，但在精細繪畫線條的同時，我也得到心境的平靜。繪畫讓我知道一切都不是白走一遭，記憶仍在身上，生命中的一切，都造就現在的自己。

有低潮也會失落

問：單耳兔是如何發想創作出來的？是否是自己的化身？

答：記得是第一次和爸媽去阿里山，晚上大家聊天，我沒事就開始塗鴉，剛好那時上創作師資班的課程，老師總是鼓勵我們去突破現實，比如大象也可以是紫色的！自己畫著畫著就畫出了單耳兔，讓牠成為我想說的故事中的角色，我喜歡牠坐在大熊身旁或鹿角上，總是有種輕飄、平靜的感覺。但若說單耳兔就是我也太有壓力了，我不像牠總是平靜，我會有低潮，有各種糾結的情緒，也會因為害怕不被愛、失去愛而痛苦。

練習跟身體對話

問：和自己的罕見疾病相處的歷程和轉折？

答：一開始也只想逃避、否認，覺得生病很麻煩，直到一次去埔里讓推拿師按摩，跟他抱怨我的腳很不乖，都不會好，那個身上是刺青、不笑的時候看起來兇兇的師傅竟然很溫柔地說，不能這樣罵它哦，它很可愛啊！那時我才開始知道要跟自己的身體對話，把它當成哭鬧的小孩，對它說知道它不舒服，也練習看鏡子裡的自己，接受過去認為的「不堪」。曾經也有過很不好的念頭，後來意識到討厭它就是討厭自己，會殺了自己的不會是腳只會是自己的心，開始讓自己練習微笑、呼吸，感受到自己是扎實地存在著。

問：念社工系，上戲劇課給妳什麼樣的體驗？

答：原本想念藝術、念建築，因為身體狀況而改念社工，雖不是第一志願，但也讓我因此看見世上好多人都很辛苦，看到很多人的憤怒、怨懟是為了渴望安慰，於是我更能接受自己，就像畫畫時我是把自己赤裸地站出來，後來學戲劇，也讓我一再地克服障礙，從大學時上台會怕得發抖，漸漸回憶起自己小時候學芭蕾舞，其實是喜歡站在台上接受眾人目光的，我不再只想躲在桌子後，遮住自己的腿。

(中國時報)