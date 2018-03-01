不想當鬥士 挑戰不可能

2018年03月01日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

藝術家徐芳薇創造出來的單耳兔雖然和其他兔子不太一樣，天生只有一個耳朵，但總是一派輕鬆愉快。徐芳薇雖然小學五年級就罹患罕見疾病，但她並不認為自己是什麼勵志代表或鬥士，她倒希望若有人看了她的畫覺得被感動或鼓舞，人人都能做自己生命中的勇士。

在失意茫然時，徐芳薇藉著這樣的思維把自己的力量找回來，像是畫面中有時自己覺得失敗的地方，回頭看卻有意外的美好效果。

「生病至今會發現，生命中最多的謊言就是告訴你『這不可能』，但是既然心中仍會念念不忘，就表示不會是不可能的。」徐芳薇病後，仍跟著父母到三義九華山當志工至今，陪著孩子們學習垃圾分類、惜福；今年的作品展，更結合了財團法人台灣閱讀文化基金會，幫助需要圖書資源的中小學，徐芳薇說：「像我小時候因為生病而少了同儕互動，但閱讀讓我脫離現實，有了想像的自由。」

面對真實的自己，徐芳薇不願旁人一味地誇讚她的作品，也不希望周遭朋友關心的只是「妳身體好點嗎？」「最感動的一次安慰，是在我訴苦完後，只對我說：『那我們下周去天母走走吧！』讓我覺得情緒被接住，陪著我去克服。」

接下來徐芳薇仍想挑戰許多別人口中的「不可能」，她說：「想要從成立自己的工作室開始，在這樣的空間帶著大家畫畫、冥想。」用自己的生命經驗，陪著朋友們活出自己想要的樣子。

(中國時報)