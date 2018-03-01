世界之妻 幫沉默的老婆發聲

2018年03月01日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

從好萊塢性騷擾事件掀起一波女性身體自主權的討論，也讓人驚覺，女性的聲音至今在社會上仍然多被消音。英國現任桂冠詩人凱洛．安．達菲（Carol Ann Duffy），就曾在1999年出版的詩集《世界之妻》當中，改編童話、神話和歷史典故，用30篇詩作寫出隱藏在名人背後的女性故事。

在達菲筆下，達爾文太太將先生比做黑猩猩，佛洛伊德太太調侃先生胯下的「男性尊嚴」；愛上吉普賽女子的鐘樓怪人夸西莫多，對夸西莫多太太而言成了負心漢，復仇情節猶如懸疑小說；「美女與野獸」的美女甘願當野獸太太，一邊哀悼那些嫁給帥哥王子卻不幸福快樂的薄命紅顏。

譯者、詩人陳黎表示，《世界之妻》的詩句十分有畫面，有如戲劇一般，有層出不窮的創意和想像力，「她認為寫作的人要推陳出新，顛覆前面的人的眼光。她的態度強韌，很敢寫，直指人性，詩中描繪的故事又鮮活動人，讀來讓人忍不住想為她按讚。」

陳黎表示，達菲將詩集取名為《世界之妻》，是源自英國女作家喬治．艾略特的小說《弗洛斯河上的磨坊》，「小說裡將流言蜚語比喻為『世界之妻』，呈現男性社會對女性的鄙夷。但在達菲手中，她很有耐性地用了一整本詩集，寫出了女性的聲音。」詩集近日在台出版。

達菲生於1955年，是一位公開出櫃的女同性戀者，出版的詩集、童書、童詩、劇本多達50幾本，有許多作品被選入英國學生教材，可說是英國的「國民詩人」，2009年更成為現任桂冠詩人。

在英國宮廷傳統重要儀式中，桂冠詩人負責擔任吟詩作詞的工作，已有大約350年的歷史。現代英國桂冠詩人則由政府推薦，再由英國皇室選擇，一次任期10年。

陳黎表示，達菲在1999年時曾被提名桂冠詩人，卻未獲選，「有人推測是因為她的同性戀身分。在達菲之前，從未有女詩人獲得這項頭銜。」

(中國時報)