陸鬆綁對台影視政策 顏正國樂見：別想太多

顏正國認為惠台方案可讓電影從業人員有更多發揮空間。

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中國時報
專訪

顏正國執導的賀歲片《角頭2》2月27日公布衝過破億票房，為今年國片首冠，還未曾到大陸拍過電影的他，表示自己一直都想去大陸市場走走看看，對於昨大陸國台辦宣布予台灣電影規範鬆綁，釋放許多惠台方案，他說：「不開放我們遲早也會去，現在開放代表人家沒有拒絕你了，不要想太多。」

台灣電影圈面對大陸市場正式打開大門，不少業界人士擔心巨大的「磁吸效應」，怕優秀演員演紅了、知名導演拍紅了，就不會回來台灣市場，顏正國不擔心，舉自己的作品《角頭2》為例說：「鄒兆龍是不是好萊塢動作影星？國片有好的劇本他照樣回來演，這不是錢的問題，台灣是他的根，一定會回來演。」

可推廣歌仔戲

顏正國樂觀看待大陸惠台方案，相信台灣創作者在國際發揚光大一定會反饋台灣人，「李安導演接金馬主席也是一個例子，侯孝賢導演拍完《刺客聶隱娘》有不回來嗎？開放後，大家發揮的空間更大。」

顏正國也提到台灣許久不見的古裝劇，「以前我們古裝劇拍得很厲害，但就是沒有場地，現在可以去大陸拍，怎麼會輸別人？」加上台灣的歌仔戲也很有競爭力，他認為若台灣的歌仔戲搬去對岸做大型演出，絕對不得了。

《角頭2》片中飾演「貴董」的高捷透露，接下來要去大陸拍兩部電影，都是跟一線大卡司合作，他說：「我們是演員，人家邀我就去，看到對方開的酬勞自己也嚇一跳，台灣電影加油，一定會再爬上來。」演員跟導演一樣都需要舞台，把大陸市場當成腹地，自有空間大展身手。（相關新聞刊B2）

(中國時報)

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